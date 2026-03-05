Растения-компаньони на чесън за по-богата реколта

Засаждането на растения в съчетание е полезен инструмент за всеки градинар. Независимо дали отглеждате зеленчуци, билки, плодове или цветя, съчетаването на растения със сходни и контрастни характеристики ви позволява да подобрите вкусовете, да увеличите контрола върху вредителите, да потиснете болестите и да увеличите производителността без никакви допълнителни усилия от ваша страна.

"По-скъпи от екзотичните плодове": В Русия разследват рекордното поскъпване на краставиците

Чесновите растения ( Allium sativum ) са универсални партньори за най-различни растения, от малини до копър. Богатият аромат отблъсква хищници и вредители, докато присъщите противогъбични свойства на растението помагат за предпазване от болести. Дълбоките корени го правят полезен партньор на плитките марули и зеленолистни, а растението дори подсилва вкуса на други близки ядливи растения.

От друга страна, има много растения-компаньони, които дават тласък на чесъна, като подобряват вкуса му, предпазват го от вредители и други. Добавете едно - или повече - от тези препоръчани от експерти растения-компаньони на чесън в градината си, за да подобрите реколтата си и да облекчите работното си натоварване.

Още: Как да отглеждаме краставици в саксии

Рози

Чесънът и розите са добре познати с богатите си аромати, които могат да се комбинират странно – освен когато се използват като растения-компаньони, казва Кари Спунемор, съ-създател на приложението From Seed to Spoon на Park Seed. Силният аромат на чесъна може да възпре листните въшки да се заселят върху ценните ви цветове. „От своя страна розите осигуряват частична сянка, което може да помогне на чесъна да задържа влагата в почвата, особено през по-горещите месеци“, казва тя. „Гъстата листна маса на розата може да действа и като ветрозащитна преграда, предпазвайки чесъна от силни ветрове.“

Как да отглеждате краставици на закрито през цялата година?

Домати

Чесънът и доматите ( Solanum lycopersicum ) са класическа комбинация от вкусове, която се среща в кухни по целия свят. В градината те се съчетават също толкова добре: „Чесънът може да помогне за отблъскване на червените паякообразни акари, които често атакуват доматените растения, освен това е известно, че подобрява вкуса на доматите, когато са засадени наблизо“, казва Спуунмор. По-високите доматени растения помагат на чесъна, като осигуряват частична сянка, която поддържа почвата влажна през най-горещата част от вегетационния период. Освен това, когато доматените растения окапват листата си, те добавят хранителни вещества към почвата, докато се разлагат.

Още: Кога е най-добре да засадите краставици, за да е богата реколтата?

Краставици

Антибактериалните и противогъбичните свойства на чесъна го правят добър избор за съпътстващо засаждане с краставица ( Cucumis sativus ), тъй като помага на растението да устои на инфекции от мана и брашнеста мана, казва Спунемор. Междувременно, нискорастящите краставични лози създават почвена покривка, която предпазва от плевели и позволява на почвата около чесъна да остане влажна.

Популярната билка, която трябва да избягвате да засаждате близо до краставиците си

Моркови

Качествата на чесъна за предотвратяване на вредители и противогъбични свойства могат да бъдат от големи ползи за морковите ( Daucus carota ), които виреят под защитата на чесъна. „Чесънът може да възпре кореновите личинки и да помогне за намаляване на честотата на гъбични заболявания“, казва Спунемор. „От своя страна морковите имат дълбоки корени, които помагат за аерирането на почвата, подобрявайки дренажа и улеснявайки растежа на корените на чесъна. Морковите могат също да помогнат за разрохкване на почвата, което е от полза за чесъна.“

Още: Лукашенко се оплака от ударно поскъпване на редица храни - защото и Русия е зле (ВИДЕО)

Копър

Копърът ( Anethum graveolens ) и чесънът са полезни взаимно по няколко начина. Копърът не само подобрява вкуса на чесъна, но и може да привлече хищни насекоми, които иначе биха могли да атакуват чесновите растения, казва Спунемор. Междувременно чесънът отблъсква листните въшки, които биха могли да повредят копъра.