Наторете тази реколта в градината с оризова вода

Сред многото устойчиви варианти за повторно използване на кухненски отпадъци, всъщност има един интересен начин, по който оризът може да служи като тор във вашата градина . Ако запазвате водата от ориз, можете да я използвате като седмичен стимулатор за вашите растения. Доказано е, че оризовата вода съдържа здравословни хранителни вещества, които са от полза за растежа на растенията, като азот, фосфор и калий (NPK). Тя е особено полезна за растения с големи зелени листа като марулята.

Ферментирала оризова вода - градината ви е жадна за нея

Марулята (Lactuca sativa) вирее на пълно слънце и в неутрална или леко кисела почва. Известно е, че оризовата вода леко регулира pH на почвата, като в някои случаи я прави по-кисела, което е полезно за марулята. Проучване, публикувано в Heliyon, показва, че ферментиралата оризова вода може да намали pH на почвата; резултатите обаче не винаги са последователни, поради което се препоръчва редовно тестване на почвата.

Освен това, марулята се храни с хранителните вещества и протеините, които се намират в оризовата вода. Въпреки че оризовата вода сама по себе си не замества напълно тора, тя може да подобри здравето, развитието на корените и растежа на листата на вашите растения маруля, когато се прилага правилно.

Ползите от използването на оризова вода върху маруля (и как да го направите)

Оризовата вода е пълна със здравословни хранителни вещества, които са изключително полезни за листните зелени растения, но все пак ще искате да имате предвид няколко неща. Първо, важно е да проведете почвен тест, за да определите дали изобщо се нуждаете от NPK тор. Второ, ще искате да вземете предвид допълнителните свойства на оризовата вода. Конкретните полезни добавки могат да зависят от вида ориз, използван за приготвянето ѝ. Проучване в Pertanika Journal of Tropical Agricultural Science установи, че бялата оризова вода има повече хранителни вещества от кафявата оризова вода като цяло, въпреки че самият кафяв ориз има по-високи концентрации на протеини, липиди, минерали и витамини от белия ориз.

Всички тези хранителни вещества, комбинирани, могат да помогнат на марулята по няколко различни начина. Една от киселините, открити в оризовата вода, помага за стимулиране на растежа на корените. А едно проучване (чрез Heliyon) установи, че продължителното прилагане на оризова вода води до листа, които са до 50% по-тежки и 30% по-големи от тези на листните зелени зеленчуци, торени с торове, закупени от магазина.

Повечето хора си мислят, че можете просто да замените поливането си с оризова вода, но това не е така. Тъй като тя действа като тор, ще трябва да се отнасяте към нея като към такъв. Ако използвате неферментирала оризова вода, не забравяйте да я разредите с една част оризова вода на пет части прясна вода. За ферментирала оризова вода я разредете с една част оризова вода на 10 части прясна вода. Обикновено се препоръчва оризова вода да се използва веднъж на седмица или две. Нанасяйте я директно върху почвата или я пръскайте върху листата.

Има различни видове оризова вода

Може би си мислите, че терминът „оризова вода“ е самообяснителен. Това е просто водата, която остава след изплакване на ориза преди готвене, нали?

Как правилно да наторите градината с оризова вода

Сама по себе си, измитата оризова вода ще осигури ползи за вашите марулеви растения, но ферментацията е прост съвет, който ще засили още повече торовата сила на оризовата вода . Ферментацията на оризова вода не е сложна, но губи ефективност, ако се съхранява, така че трябва да започнете процеса само когато планирате да я използвате. Оставете измитата оризова вода на стайна температура в продължение на три дни. Тя ще трябва да се разреди, преди да се приложи към вашите марулеви растения, но е доказано, че ферментиралата оризова вода помага на зеленчуци като марулята да произвеждат по-тежки и здрави листа.