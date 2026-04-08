Най-добри растения-компаньони, които да отглеждате с божури за приказна градина

Пищните цветове на божурите са чарът на пролетната градина. Няма нищо по-красиво от техните пухкави, романтични цветове . Но те са краткотрайна букетка и през повечето време половината от цветовете се озовават във вази в дома ви (кой не би искал целият този упорит труд да бъде изложен вътре?).

Този ограничен сезон на цъфтеж означава, че божурите е най-добре да се засаждат с цветя, които ще поддържат цвета им през цялата пролет и лято. „Когато проектирам около божури, наистина мисля какво се случва преди и след цъфтежа им, защото те са впечатляващи за кратък период, а след това са просто зелена могила за останалата част от сезона“, обяснява Али Гулерия, основател на Gardenalia Home в Рестън, Вирджиния

Искате да сте сигурни, че вашата градина с божури е заобиколена от дългоцъфтящи цветя? Ето растения-компаньони с божури, които да подчертаят пролетния и летен цвят.

Лавандула

Божурите изглеждат прекрасно, когато са засадени с цветя, които ще придадат различен силует. Високите, тънки цветове на лавандулата са в рязко съпоставяне с големите, пищни цветове на божура. „Обичам да съчетавам божури с лавандула. По-високите класове придават архитектурен контраст на кръглите цветове на божура“, казва Гулерия.

Комбинирайте розови божури с лилава лавандула за още по-богат контраст.

Ехинацея

Ехинацеята е любимо растение на градинарите, независимо от това какво друго е засадено в градината, по две причини: тя е отлична местна опрашителна растителност и има ярък, дълго цъфтящ цвят. „Ехинацеята, или обикновена ехинацея, носи всичко през лятото и се предлага в тонове цветове и с единични или двойни цветове. Тези цветя все още имат енергия дълго след като божурите са приключили“, казва Гулерия.

Напръстник

Ако искате цвете, което изпълнява двойна функция, засадете напръстник близо до божурите си. Те не само ще добавят контраст към гъстата зеленина на божурите с тънките си цветове, които се простират към небето, но и ще цъфтят от късна пролет, точно когато божурите започват да вехнат. Гулерия казва: „Засаждам напръстници, защото цъфтят по време на това затишие между тях, така че градината никога не се усеща празна.“

Рози

„Розите и божурите заедно правят градината ви да ухае вкусно. А божурите често се наричат ​​розите на пролетта“, казва Частейн. Първо ще се насладите на разкошни божури през пролетта, след което розите ще поемат превес през останалата част от пролетния и летния сезон, продължавайки цвета във вашата градина.

Здравец

Лесните за отглеждане здравец са чудесно растение-компаньон за повечето пролетни и летни цветя. Те цъфтят дълго и непринудено, а ярките им цветове добавят весел щрих към цветните лехи.

Те също така изпълняват функционална функция, когато са засадени с божури. „Божурите могат да станат малко издължени, когато се приближавате до почвата, а стъблата им могат да отслабнат от вятър и бури“, казва Частейн. „Гераниумите могат да запълнят някои празнини около основата на божура и да осигурят известна опора за земята.“

Клематис

Ако засаждате божури пред ограда или стена, добавянето на пътека от клематис, проправяща си път нагоре по заден план, е един от най-сладките, най-вдъхновени от вилата визии. Тези дългоцъфтящи многогодишни растения също ще продължат да добавят цвят през целия сезон.