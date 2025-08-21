Виждането на първите издънки през пролетта бележи началото на завръщането на градината към живот за по-топлите месеци. Приветстването на рано цъфтящи растения, като кокичета и зимни аконити, може да бъде добре дошло облекчение от студа и знак за по-добро време.

Ако искате зрелищна подредба с пролетни луковици догодина, тогава есента е времето да излезете в градината и да започнете да засаждате. Има голямо разнообразие от пролетни луковици за засаждане, които могат да внесат цвят и наслада в двор от всякакъв размер през пролетта, но правилното време за засаждане е ключът към успешното отглеждане.

Без значение къде решите да ги отглеждате, трябва да се подготвите да засадите пролетни луковици през есента . Ако търсите вдъхновение за засаждане на луковици на групи или дори ако подготвяте пролетни саксии , ние имаме най-добрия списък с най-добрите пролетни луковици за засаждане през есента, който можете да разгледате и обмислите.

Кокиче

Обикновено приветствани като първи знак за нова пролет, кокичетата ( Galanthus ) са известни с малките си бели цветове с форма на камбанка. Има голямо количество различни кокичета, от които да избирате, като тези многогодишни луковични растения стават все по-популярни, а редките сортове носят големи суми пари от галантофили.

Луковиците на кокичетата се засаждат през есента около октомври и ноември, докато кокичетата „на зелено“ се засаждат през пролетта. Ако все пак купувате луковици, те трябва да бъдат засадени бързо, тъй като имат склонност да изсъхват бързо.

Нарцис

Нарцисите са изключително популярни пролетноцъфтящи луковични растения, които са лесни за отглеждане, а отличителните им жълти или бели цветове излизат на преден план, започвайки през февруари и цъфтящи чак до май.

„Има хиляди разновидности нарциси в много цветове, освен жълтите лютичета, за които мнозина се сещат. Нарцисите сега се предлагат в бяло, кремаво и нюанси на сьомга и розово или много комбинации от тези цветове“, казва Мередит Бишоп , производител на устойчиви цветя и собственик на Bloom and Bounty.

Ирис

Ирисите могат да се използват последователно, за да осигурят дълъг сезон на цъфтеж и са чудесни за пролетни градински идеи . Зимно цъфтящите ириси, като например джуджето Iris reticulata, могат да излязат на преден план през февруари или март, а след това да бъдат последвани от пролетно цъфтящите видове, като например холандските или сибирските ириси, които са разпространени в средата на пролетта.

Времето за засаждане на луковици на ириси е през септември или октомври. Луковиците трябва да се засаждат на около 15 сантиметра дълбочина в цветни лехи или бордюри, докато джуджетата са най-подходящи за идеи за градинарство в контейнери, тъй като малките им луковици могат да се засаждат на пластове с други пролетни луковици.

Зюмбюли

Ароматните цветове на различни сортове зюмбюли се появяват в началото до средата на пролетта, често появявайки се приблизително по същото време като нарцисите. Предлагат се в различни цветове, те са компактни растения, а луковиците им извиват цветоносно стъбло, което достига височина до 25 см. Често те могат да бъдат придружени от второ стъбло с малко по-малък цвят.

Лалета

Лалетата са може би най-известните пролетни луковични растения и са изключително популярни за добавяне на цвят към бордюрите през сезона. Цветовете могат да се предлагат в широка гама от цветове и има ранноцъфтящи, средноцъфтящи и късноцъфтящи видове лалета , от които да избирате.