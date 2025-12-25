Най-доброто място за вашия коледен кактус, за да увеличите радостта, според Фън Шуй

Включването на малко зеленина е една от най-прекрасните части от декорирането на закрито, особено когато времето захладнее. И макар че може да мислите за вечнозелените коледни елхи като сърцето на празничните тържества, оказва се, че има друго растение, което трябва да обмислите да направите централната част на дома си: коледен кактус (Schlumbergera). Вид празничен кактус , този сукулент е родом от Югоизточна Бразилия и цъфти с красиви, цветни цветове около празничния сезон през ноември и декември.

Но тези весели цветове не са единствената причина да обичате да имате коледен кактус като стайно растение. Когато е разположен правилно, коледният кактус може да е от полза и за фън шуй във вашия дом - древното китайско изкуство за ориентиране на предметите в дома ви, за да се насърчи положителната енергия. Както каза Хана Янг, доктор по психология, лицензиран психолог и експерт по фън шуй, пред Homes & Gardens : „Във фън шуй значението на коледните кактуси обгръща радост, надежда, хармония в отношенията и просперитет.“ Затова Янг предложи: „Най-доброто място за коледен кактус е в сърцето на дома, където хората се събират. Помислете за пространства като хола и трапезарията.“

Например, един коледен кактус може да се превърне в перфектна декоративна фокусна точка на вашата маса за хранене, на която любимите ви хора да се наслаждават, докато споделят храна, или да го поставите на масичката за кафе в хола си, за да внесете хармонична енергия, докато се сгушвате заедно в края на деня. Най-хубавото е, че за разлика от коледните елхи, които се изхвърлят в края на декември, добре разположените коледни кактуси могат да внесат радостна енергия в дома ви през цялата година.

Други места за вашия коледен кактус, които ще ви вдъхновят от фън шуй

Има и други места в къщата, където коледният кактус може да има положително въздействие. Кактусите близо до прозорците и входовете на дома ви могат да помогнат за предпазване от негативната енергия, така че опитайте да окачите коледен кактус близо до входната врата или ъгъл, който се нуждае от радостен енергиен тласък.

Според фън шуй, кактус в спалнята обикновено се счита за лоша идея, защото бодливите растения са по-благоприятни за интензивна, трънлива енергия, отколкото за насърчаване на спокойни, благоприятни за сън вибрации. Тъй като обаче коледният кактус няма нито един от трънливите шипове, които обикновено свързваме с кактусите, вероятно има по-малък риск от буквално или преносно пробиване на дупки в съня ви с това растение. Всъщност листата на коледния кактус имат извити ръбове, които се считат за идеални за добра фън шуй енергия в спалнята. Освен това има изключения дори от това правило за спалнята по фън шуй и можете да канализирате защитната енергия на растението, за да работи във ваша полза. Архитектът и експерт по фън шуй Анджи Чо каза пред Livingetc : „Кактус все още може да се използва за фън шуй във вашата спалня с намерението да бъде безопасно, защитено място за вас, където да се лекувате и да си почивате.“