Най-доброто време за отрязване на цветя от градината през есента

Кой не обича аранжировки от свежи цветя у дома? От цветни акценти до сезонни подаръци, прясно отрязаните цветя внасят природата вътре и добавят красота към заобикалящата ни среда. Когато тези отрязани цветя идват от собствените ни градини, целта винаги е да ги запазим свежи във вазата възможно най-дълго. Вероятно сте прекарали време в опити да научите как да запазите отрязаните си цветя свежи по-дълго . Идеалният живот във вазата е около седем дни. Времето на деня, в което се отрязват цветята, играе важна роля за това дали ще постигнат този идеален живот във вазата и колко свежи изглеждат в дните преди неизбежното им увяхване.

В повечето случаи най-доброто време за бране на отрязаните цветя е възможно най-близо до изгрев слънце, но в идеалния случай след като росата е изсъхнала и преди да се е засилила дневната жега. Най-добре е да изчакате, докато росата изчезне, тъй като влажността ѝ може да доведе до появата на мухъл или увреждане на мокрите растения от патогени. Сутрин растенията вероятно ще бъдат напълно хидратирани. (Съвет: Не губете нито секунда от тази хидратация; носете кофа с вода със себе си, когато берете, и веднага поставете прясно отрязаните цветя в нея.)

Растенията дишат по-малко през по-хладните части на деня, особено рано сутрин, защото дишането зависи от температурата. По-слабото дишане означава по-малко изчерпване на енергия и въглехидрати, което помага за поддържане на свежестта на цветята. Стъблата на растенията, които режете, трябва да се усещат твърди, тъй като в този момент от деня са пълни с вода и въглехидрати. Сутринта е и подходящо време да забележите чисто нови цветове, които вероятно ще искате сред резниците си. Когато целта ви е да поддържате свежи цветя в дома си през цялата година , ранното сутрешно прибиране на реколтата е чудесен начин да помогнете на тази свежест да продължи.

Режете цветята рано сутрин, когато са добре хидратирани

Следващото най-добро време за рязане на цветя е ранната вечер, когато е хладно, и ако това време на деня е по-хладно от сутрините във вашия район, по-късното време може да е най-добрият ви вариант. Времето, в което да избягвате рязането, е обяд, когато температурите и стресът върху растението са най-високи. Растенията започват да се дехидратират по това време на деня. Стъблата може да се усещат обратното на начина, по който се усещат сутрин - мършави, вместо твърди.

Друг въпрос, свързан с „кога“ на резитбата, се отнася до правилния етап на развитие за всяко цвете, което отрязвате. Например, някои цветя, като бял равнец и далии, трябва да се режат, когато са в пълен цъфтеж, докато други, като целозия и салвия, е най-добре да се режат преди да се отворят, но когато покажат цвят. Божурите, розите и други трябва да се режат в етап на пъпка, а астрите и карамфилите са готови, когато са полуотворени. Може да ви е полезно да знаете тези оптимални времена за резитба, когато планирате и избирате цветя, идеални за градина с рязани цветя .