Дори най-закърнялата орхидея ще започне да цъфти благодарение на този есенен зеленчук

Опитните цветари препоръчват употребата на необичаен тор за торене на орхидеи, който се прави от популярен есенен зеленчук, мляко и сода. Те са убедени, че благодарение на това подхранване, орхидеята ще образува много нови цветни стъбла и силни корени, защото е приготвената смес е богата на минерали и витамини. Освен това, торът допринася за дългия и обилен цъфтеж на орхидеята през цялата година, дори ако цветето е имало закърнял вид преди това.

Торене на орхидеята с тор от цвекло

Какво ще ви е необходимо за неговото приготвяне:

30 гр сурово цвекло;

2,5 литра вода;

2 чаени лъжички мляко;

1 чаена лъжичка сода бикарбонат.

Содата в този разтвор играе ролята на естествен фунгицид, предпазва растението от бактериални и гъбични заболявания.

Приготвянето на този тор е много просто: Цвеклото трябва да се нареже на малки парченца, да се сложи в блендер и да се пасира. След това прецедете течността, която сте получили след тази процедура. Добавете млякото и содата към нея, разбъркайте добре. Инфузията трябва да се разреди в 2,5 литра вода.

В получения разтвор трябва да навлажните памучен тампон и след това внимателно да избършете всички листа на орхидеята. Цветарите също препоръчват поливане на цветето с този тор веднъж на всеки две седмици.

Млякото е много ефективен тор за торене на орхидеята. Това се дължи на богатия му състав. Млякото съдържа вещества, необходими за орхидеите магнезий , азот , калций и калий. Тези хранителни вещества не само насърчават добрия растеж и развитието на корените, но и осигуряват много дълъг период на цъфтеж. С този тор вашите орхидеи могат да цъфтят целогодишно без никакви щети.

Приготвянето на домашен тор на млечна основа е съвсем лесно. Вземете 500 милилитра утаена вода и една супена лъжица пълномаслено мляко. Ако е възможно, е по - добре да използвате домашно приготвено мляко. Разбъркайте съставките добре. Преди подхранване, поставете цветето в достатъчно голям съд и след това го полейте. След това оставете цветето в млечния тор за половин час. След това отцедете течността и поставете цветето на перваза на прозореца. Ако подхранвате растението по този начин веднъж на две седмици, орхидеята скоро ще ви зарадва с цветни стъбла. Ако орхидеята вече цъфти , цъфтежът ѝ ще продължи доста дълго време. Този вид тор може да се прилага само веднъж на две седмици.

