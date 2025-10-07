Войната в Украйна:

Дори най-закърнялата орхидея ще започне да цъфти благодарение на този есенен зеленчук

07 октомври 2025, 12:09 часа 0 коментара
Опитните цветари препоръчват употребата на необичаен тор за торене на орхидеи, който се прави от популярен есенен зеленчук, мляко и сода. Те са убедени, че благодарение на това подхранване, орхидеята ще образува много нови цветни стъбла и силни корени, защото е приготвената смес е богата на минерали и витамини. Освен това, торът допринася за дългия и обилен цъфтеж на орхидеята през цялата година, дори ако цветето е имало закърнял вид преди това.

Торене на орхидеята с тор от цвекло

Какво ще ви е необходимо за неговото приготвяне:

  • 30 гр сурово цвекло;
  • 2,5 литра вода;
  • 2 чаени лъжички мляко;
  • 1 чаена лъжичка сода бикарбонат.

Содата в този разтвор играе ролята на естествен фунгицид, предпазва растението от бактериални и гъбични заболявания.

От колко слънце се нуждае орхидеята, за да цъфти

Приготвянето на този тор е много просто: Цвеклото трябва да се нареже на малки парченца, да се сложи в блендер и да се пасира. След това прецедете течността, която сте получили след тази процедура. Добавете млякото и содата към нея, разбъркайте добре. Инфузията трябва да се разреди в 2,5 литра вода.

В получения разтвор трябва да навлажните памучен тампон и след това внимателно да избършете всички листа на орхидеята. Цветарите също препоръчват поливане на цветето с този тор веднъж на всеки две седмици.

Слагане на кубчета лед в саксията с орхидеята: Полезно или вредно е това

Млякото е много ефективен тор за торене на орхидеята. Това се дължи на богатия му състав. Млякото съдържа вещества, необходими за орхидеите  магнезий , азот , калций и калий. Тези хранителни вещества не само насърчават добрия растеж и развитието на корените, но и осигуряват много дълъг период на цъфтеж. С този тор вашите орхидеи могат да цъфтят целогодишно без никакви щети.

Приготвянето на домашен тор на млечна основа е съвсем лесно. Вземете 500 милилитра утаена вода и една супена лъжица пълномаслено мляко. Ако е възможно, е по - добре да използвате домашно приготвено мляко. Разбъркайте съставките добре. Преди подхранване, поставете цветето в достатъчно голям съд и след това го полейте. След това оставете цветето в млечния тор за половин час. След това отцедете течността и поставете цветето на перваза на прозореца. Ако подхранвате растението по този начин веднъж на две седмици, орхидеята скоро ще ви зарадва с цветни стъбла. Ако орхидеята вече цъфти , цъфтежът ѝ ще продължи доста дълго време. Този вид тор може да се прилага само веднъж на две седмици.

Как да се грижим за орхидеята през есента, за да оцелее през зимата

 

Таня Станоева
