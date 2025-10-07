"Големите губещи са двете антиевропейски и проруски крайности": Анализ за изборите в Чехия отвъд заклинанията

Изборите в Чехия, спечелени от партия ANO и лидерът Андрей Бабиш, са обект на анализ от евродепутата от ЕНП Радан Кънев. В профила си в социалните мрежи той подчертава, че тезите му са "отвъд заклинанията, които се опитват да вкарат всяко политическо събитие в предварително подготвен идеологически калъп".

"Дали Бабиш е "националист", "крайнодесен" (или изобщо десен...), "евроскептик", "проруски"...? Това е грешен въпрос. Бабиш може да бъде (и в различни периоди вече е бил) всичко, което носи гласове и/или изгода. Бил е комунист, агент на службите за сигурност, либерал, проевропеец, антиевропеец, всичко. Той е абсолютен популист, в най-истинския смисъл на думата, опортюнист, конформист. И има достатъчно сериозни данни, че също така е забележителен мошеник, забъркан в корупция от всички страни - и като получател, и като доставчик на изгоди, в различни периоди на живота си", пише Кънев.

По думите му всички тези факти не са тайна за чешкото общество, но то съвсем свободно е взело решение да му делегира властта. "Предстои да видим как ще събере мнозинство, но нямам особено съмнение, че - поне временно - ще успее, лично или през свой заместник в партията", прогнозира той.

Още: Популистът и стоящ срещу Украйна Бабиш спечели в Чехия. Гласовете не стигат за пълно мнозинство

Снимка: Getty images

И още победители

"По-малко очевидно е, че другият сериозен победител е досегашната шарена управляваща коалиция - трипартийният съюз "Заедно" (консерватори от ЕКР, християндемократи и десни либерали от ЕНП), партията на Кметовете (десноцентристки либерали, ЕНП), Пиратите (центристки либерали, по чешки анархистично-атеистични, но все още при "Зелените" в Европа, защото ANO беше запушило АЛДЕ).

Още: За първи път в ЕС: Чехия забрани влизането на руски дипломати

Цялата коалиция (която Пиратите напуснаха малко преди изборите) взима същите (дори 0.2% повече) проценти като през 2021г., но общата конфигурация в парламента е различна и неизгодна за тях. Това си е чудо, предвид, че управляваха през Ковид, инфлация, война, енергийна криза и дори ... вдигнаха акциза на бирата! Особено много печелят Кметовете и Пиратите, които успяха да се съхранят от най-тежките решения в целия кризисен период. Предполагам само, че по някаква причина не ги обвиняват за акциза на бирата", пише Кънев.

По думите му третият победител са "Мотористите", които съвсем не са толкова несистемни, колкото името и част от поведението им предполагат. "Всъщност те са най-близко до "Клаусизма" - консервативното наследство на Вацлав Клаус - твърдо анти-зелено, радикално про-пазарно, умерено евроскептично. Основа на кампанията им е ревизия на забраната за автомобили с ДВГ след '35 (ревизия искат почти всички партии в Чехия)", казва евродепутата.

Проруските губят

Оказва се, че големите губещи са двете антиевропейски и проруски крайности - крайнодясната, фашизоидна SPD и комунистическата коалиция, пише Кънев. "SPD взима 2% по-малко от 2021г. и наполовина на проучванията, а комунистите, макар обединени, пак не влизат в парламента. Какво следва? Най-вероятно кабинет на малцинството на ANO, подкрепен от SPD и мотористите. В много отношения, това правителство всъщност ще продължи политиката на кабинета на Фиала, но много по-шумно по отношение на "Зелената сделка" (която Фиала никога не е подкрепял) и много по-тихо в подкрепата за Украйна (но без да я прекъсне). Възможни са и по-екзотични варианти на сътрудничество между ANO и някоя от досега управлявалите партии но много малко вероятно, поне първоначално.

Още: Оправдаха бившия чешки премиер, не е присвоил 2 млн. долара евросубсидии

Най-интересни ще са отношенията между евентуалния нов кабинет и лично Бабиш (независимо дали е премиер) и президента Петър Павел, който има значителни правомощия и огромен авторитет", пише още Радан Кънев и прилага графики от вота:

Още: Стана ясно кой е новият президент на Чехия