07 октомври 2025, 12:37 часа 573 прочитания 0 коментара
Нов по-евтин отговор за сваляне на дронове: Ракета със сачми

Дроновете - както с по-малък обсег, така и далекобойни - се превърнаха в неотразимо за момента оръжие благодарение на войната в Украйна. Техният ефект продължава да е много силен, въпреки всички "рецепти" за противодействие - електронно заглушаване, ПВО, дори безпилотни апарати-прехващачи. Но френската отбранителна авиационна компания Thales обяви, че има решение.

Какво е решението - евтина ракета FZ123, която е само 70-милиметра голяма, но бойната ѝ глава е пълна с хиляди стоманени топчета, които се разпръскват при взрива на главата. Тя е почти 1 килограм. Така се създава зона за поразяване на дронове. Принципът е широко използван в различни ПВО системи - ракета-прехващач, която се взривява близо до целта и отломките уцелват набелязаната цел. Ракетата вече се доставя на Украйна, информира The Business Insider.

Производителят твърди, че зоната на взрива е с диаметър до 25 метра - достатъчно, за да унищожи дрон. На теория тези топчета биха могли да ударят дрон на по-голямо разстояние, тъй като ракетата действа като пушка със сачми. Максималният обхват на самата ракета с тази бойна глава е до 3 километра. Цената е търговска тайна - ракетата е по-скъпа от украинските дронове-прехващачи, но далеч по-евтина от ракетите-прехващачи за ПВО системи. Thales Belgium посочи, че дори най-скъпите им лазерно насочвани мини-ракети обикновено струват "една пета от цената на конвенционална ракета". The Business Insider припомня, че най-евтините зенитни ракети AIM-7 Sparrow, които се изстрелват предимно от F-16, струват приблизително 125 000 долара всяка.

"Добрата новина за нас е, че като (украинците) искат повече (ракети), това означава, че са доволни", коментира Томас Колин, директор в Thales Belgium.

