"Може да поискат и слънцето да изгрява от запад": Здравният министър за исканията за достойни заплати на младите лекари

"Българската здравна система не се крепи на младите лекари, а на тези, които са били специализанти преди 15 години. Дали ще бъде спазен срокът до 1 януари 2026 г. да бъдат увеличени заплатите им – може би ще искат слънцето да изгрява от запад, но аз не мога да го осигуря - същото е и с финансите". Това коментира пред журналисти министърът на здравеопазването доц. Силви Кирилов по време на откриването на реновирана Клиника по детска ортопедия в Специализираната болница за активно лечение по ортопедия „Проф. Бойчо Бойчев“.

"МЗ има един бюджет, има едни структури, за които ние отговаряме - второстепенните разпоредители на средства, държавните психиатрични болници и др., където сме предприели определени мерки и тези желания са регистрирани в Министерството на финансите. Сега имаше подготовка за бюджета и ние сме дали тези цифри, имаме нашите аргументи и активно участваме в дискусията с нашите желания и активни аргументи", каза още той и даде пример с центровете по трансфузионна хематология, в които има диспропорции и МЗ желае да няма такива диспропорции.

На въпрос на коя формула е привърженик за повишаване на възнагражденията на специализантите - чрез Колективния трудов договор или като процент от средната брутна работна заплата, министър Кирилов каза, че е привърженик за увеличение на трудовите доходи на всички участници в здравната система.

Цинизмът на властта

"Младите лекари имат своите задължения, амбиции, обучението не е по закона за скачените съдове, там се изискват и научни ръководители, необходимо е и практическо обучение, там е необходима и теоретична подготовка и натрупване на определен опит, който в определено време след 3, 4 или 5 години да бъде на такова ниво, че да позволява самостоятелна дейност и самостоятелни решения", коментира здравният министър. Изказването му идва на фона на поредния протест на младите специализанти, които искат достойни заплащания и мотивация да останат в България.

По-рано през деня те определиха действията на властта до момента като "свинщина" и "цинизъм", а от опозицията в лицето на ПП-ДБ определиха действията на управляващото мнозинство като "лъжа към младите лекари".

И още от думите на здравния министър: "Задачата на МЗ е със своята политика и аргументи да не засилва диспропорциите, които са от десетилетия в системата. Непрекъснато сме в контакт с Министерството на финансите, нашите цифри ги защитаваме. МЗ не е финансов орган, ние получаваме бюджет от финансовото министерство по определени пера, като миналата година сме дали предложенията си за бюджета за следващата година", посочи министърът на здравеопазването, цитиран от БТА.

Иначе протестът на студенти по медицина и лекари специализанти е поредния, след като цяло лято в серия от акции те настояваха за повишаване на възнагражденията им, за повишаване на заплащането на нощен труд, както и за прозрачност в конкурсите за зачисляване за специализация. Впоследствие бяха организирани срещи с министър Кирилов и с членовете на парламентарната комисия по здравеопазване. От МЗ направиха предложения за промени в наредбата за специализации, а от комисията по здравеопазването приеха на първо гласуване общ законопроект за промени в Закона за лечебните заведения. Законопроектът ще бъде обсъден на второ гласуване по време на заседание на комисията в сряда.

