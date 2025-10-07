Върховният съд на САЩ позволи Сбербанк да бъде съдена по случая със сваления в Украйна MH17

Върховният съд на САЩ отказа да разгледа искането на Сбербанк, най-голямата руска банка, да се прекрати дело, заведено съгласно американски закон за борба с тероризма, в което се твърди, че тя е правила бизнес с обвинени за свалянето на самолет на Malaysia Airlines над Украйна през 2014 г., съобщи Ройтерс. Съдиите отхвърлиха жалбата на Сбербанк срещу решението на по-долната инстанция, което позволява на семейството на Куин Шансман, 18-годишен американец, загинал при катастрофата, да съди кредитора.

Делото

Семейството на Шансман заведе дело съгласно Закона за борба с тероризма, който позволява на американски граждани, пострадали от "акт на международен тероризъм“, да търсят обезщетение в частни граждански дела.

През февруари, базираният в Ню Йорк Апелативен съд на САЩ от 2-ри окръг реши, че Сбербанк няма право на суверенен имунитет срещу твърдения, че е използвала банковата система на САЩ, за да насочва дарителски пари към Донецката народна република (ДНР), подкрепяна от Русия сепаратистка групировка.

Полет MH17

Полет MH17 на Malaysia Airlines за Куала Лумпур от Амстердам беше свален от ракета земя-въздух на 17 юли 2014 г. над контролирана от ДНР територия в Източна Украйна.

Всички 298 души на борда загинаха, включително Шансман, който пътуваше за семейна почивка.

Руското правителство отрече участие. Украйна преди това обяви ДНР за терористична организация, а Съединените щати наложиха санкции на групировката.

Руското министерство на финансите придоби мажоритарен дял в Сбербанк през 2020 г.

Искът на Сбербанк

Сбербанк претендираше презумпция за имунитет като "чужда държава“ съгласно Закона за имунитета на чуждестранните лица. Според нея Апелативният съд е допуснал грешка, като е установил, че банката се занимава с търговска дейност, което е довело до изключение от имунитета.

В искането си към Върховния съд да отхвърли жалбата, адвокатите на семейство Шансман заявиха, че няма объркване сред по-долните съдилища относно обхвата на изключението за търговска дейност. Те също така заявиха, че Сбербанк по принцип не е "чужда държава“ съгласно Закона за борба с тероризма.