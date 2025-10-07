Учителите в Русия са готови без да се замислят да изпълняват всякакви заповеди, стига да са подписани от путинската партия "Единна Русия". За съжаление това за пореден път бе доказано нагледно, този път от беларуския шегаджия Владислав Бохан.

Бохан изпратил до произволни училища в Русия и на окупираните от руснаците украински територии в Донбас, указания уж от "Единна Русия" да проведат акция под наслов "разстрел на предателите". И им изпратил списък на опозиционери като Александър Невзоров и Иля Яшин, на примата Алла Пугачова и дори на пропагандиста от спонсорираната от Кремъл Russia Today Константин Придибайло, за да бъде майтапът пълен.

Резултатът - учителите окачили на "стената на срама" въпросните портрети без да си зададат дори и един въпрос и започнали да ги целят със стрелички. Всичко това било гордо заснето и докладвано на "партията възложител".

"Днес е дартс, утре ще са пушки", коментира Бохан.

Владислав Бохан и по-рано е осмивал руските учители, които безропотно изпълняват всякакви заповеди, стига да идват "от горе". Миналата година, например, той изпрати писмо, отново уж от партия "Единна Русия", до учители във Воронежска област с инструкции да си направят шапки от алуминиево фолио, за да се предпазят от НАТО. И те - да,познахте, изпълниха го до последната буква.