Управителят на БНБ посочи истинския риск от влизането в еврозоната

Истинският риск от влизането на страната ни в еврозоната е погрешното убеждение, че то може да замени добрите национални политики, а не е така. Напротив - участието в еврозоната засилва необходимостта от фискална дисциплина, структурни реформи и силни институции. Това казва управителят на Българската народна банка (БНБ) Димитър Радев в интервю за изданието Global Finance, цитирано от сайта на централната банка.

Ефектите от приемането на еврото

По думите на Радев за икономиката на България приемането на еврото означава по-дълбока финансова интеграция, засилено доверие на инвеститорите и по-голяма устойчивост спрямо външни шокове.

За обикновения гражданин най-осезаемите ефекти от приемането на общата европейска валута ще бъдат практични: премахване на валутния риск с основните ни търговски партньори, по-ниски транзакционни разходи и по-голяма ценова прозрачност. Накратко - членството отваря нови възможности за устойчив растеж и просперитет. Но трябва да подчертая, че тези ползи ще се реализират изцяло само ако продължим дисциплинираните политики, които ни доведоха дотук, посочва Радев.

През последните години фискалната дисциплина беше поставена на изпитание от политическа нестабилност и глобална волатилност, което доведе до известно разхлабване на фискалната позиция, което сега трябва да бъде коригирано. Важно е да се отбележи, че натискът за по-високи разходи рядко идва от домакинствата или бизнеса - той произтича от политически решения, казва още управителят на Централната банка.

Възможно е да последва известна консолидация, особено сред по-малките или по-слабо конкурентни институции. Но това отразява по-широки пазарни процеси, а не самото въвеждане на еврото. Ролята на БНБ остава непроменена: да гарантира финансовата стабилност, да защитава вложителите и да насърчава дългосрочната устойчивост на банковата система, заявява Димитър Радев в интервюто.

