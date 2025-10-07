Войната в Украйна:

Прогноза за времето - 8 октомври 2025 г. (сряда)

През следващото денонощие синоптичната обстановка в България ще остане усложнена. През нощта в Дунавската равнина и Лудогорието ще остане дъждовно и на места количествата ще са значителни. В югоизточните райони от страната валежите ще отслабват, на места временно и ще спрат. В сряда ще остане облачно и с валежи от дъжд, на повече места и повече по количество в Северна България. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад, в Източна България - от североизток. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 10 и 15 градуса, а минималните - между 6 и 11 градуса. В София минималната температура ще е около 7 градуса, а максималната - около 10 градуса.

Атмосферното налягане ще остане по-ниско от средното за месеца.

В планините и по морето

В планините ще бъде облачно, ветровито и с валежи от сняг, под около 1500 метра – от дъжд. Значителни снеговалежи ще има в района на Централен Балкан и в Рило-Родопската област. Ще се образува нова снежна покрива, а в комбинация със силния северен вятър ще има условия за виелици. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 7 градуса, на 2000 метра - около 1 градус.

По Черноморието ще бъде облачно и дъждовно. Значителни ще са валежите по северното крайбрежие. Ще духа умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 16 и 18 градуса. Температурата на морската вода 19 и 21 градуса. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала.

Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 32 мин. и залязва в 18 ч. и 56 мин. Продължителност на деня: 11 ч. и 24 мин. Луната в София залязва в 9 ч. и 3 мин и изгрява в 19 ч. и 23 мин. Фаза на Луната: един ден след пълнолуние.

