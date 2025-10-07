Войната в Украйна:

ЦСКА изгоря с близо 10 бона след дербито с Лудогорец, Левски се размина скромно

07 октомври 2025, 17:21 часа 185 прочитания 0 коментара
Дисциплинарната комисия към Българския футболен съюз санкционира ЦСКА с общо 9800 лева след дербито с Лудогорец от 11-ия кръг на Първа лига, завършило при равенство 0:0. Най-солидна е глобата за „червените“ за „изстреляни ракети“ на стойност 4000 лева.

Левски ще плати глоба в размер на 2000 лева

Славия ще трябва да прати с общо 3800 лева, а Левски 2000 лева за „обидни и нецензурни скандирания“.

ЦСКА 1948 пък бе глобен с 1000 лева заради закъснение от началния час по програма на срещата срещу Спартак Варна.

