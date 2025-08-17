Най-ефикасният начин да предотвратите гниенето на ябълките

Заразяването възниква, когато кората на плода е повредена, било то чрез механични повреди или от насекоми. Ухапванията от плодови оси или буболечки, в комбинация с влага, могат да доведат до гниене.

Поради повишената влажност, узрелите плодове на ябълките започват да гният. Причината е гъбата Monilia fructigena, която може да причини големи щети на овощните градини.

Лятната резитба е желателна.

Патогенът вирее при влажност, съчетана с честа смяна на топло и студено време. Гниене се появява особено във вътрешността на короната, която не се проветрява, или при липса на лятна резитба. Не е добре овощните дървета да се торят с големи количества азотни торове, защото много производители подхранват овощните дървета с него два пъти през вегетационния период.

Най-добре би било, ако бъдат изнесени извън овощната градина.

Най-лошото за производителите е, когато бъдат нападнати по-едри плодове, които са по-търсени на пазара. Идеалните температури са около 20 o C. Гъбата зимува в заразени, паднали, мумифицирани плодове, които остават в короната, ако не бъдат отстранени.

Най-добре би било да ги изнесете извън овощната градина, защото спорите се разпространяват през пролетта, дори ако плодовете са останали на земята през зимата. Патогенът зимува и по клоните.

Концентрични кръгове с бели спори

Първоначалните симптоми са малки кафяви петънца по кората, които с времето се разпространяват и се разпространяват върху здравите плодове, особено тези, с които влизат в контакт. Те също така стават воднисти, тъканта омеква и след известно време се появяват концентрични кръгове с бели гъбни спори. Целият плод е засегнат и е източник на инфекция за други плодове.

Тъй като гъбичката атакува плодовете в последните етапи на растеж, трябва да се внимава със средствата, използвани за защита. Наложително е да се консултирате със специалист относно избора на активни вещества, които имат по-кратък период на изчакване, а колко опасно е заболяването, показва и фактът, че се разпространява и в складове.

Този плод е източник на инфекция

Монилия ще бъде още по-голямо предизвикателство през следващия период, защото броят на одобрените средства за растителна защита ще намалява всяка година.

Задължително използване на мед

През есента и пролетта, преди отварянето на пъпките, е необходимо да се извършват обработки с медни препарати, за предпочитане на базата на меден хидроксид, защото е по-устойчив на излужване и за предотвратяване на инфекция в ранните етапи на вегетацията.

През вегетационния период, ако валежите не позволяват редовна защита с фунгициди, около двадесет дни преди прибиране на реколтата, могат да се използват средства като сода бикарбонат, чесън и червен лук, люта чушка, канела и др. Правят се комбинации от тези средства, като полезни са и средства на основата на водорасли, особено тези, които съдържат йод.