Направете тези 7 неща, когато връщате растенията обратно на закрито

Всяко лято стайните растения и дървета си прекарват хубава дълга почивка на верандата или терасата, попивайки лъчите и изглеждайки в най-добрата си форма. Но когато хладният въздух завладее, е време да ги приберем обратно вътре, преди нощите да станат хладни.

От тази статия ще научите как да подготвите растенията си да се настанят уютно на закрито за зимата, без това да ги стресире.

Лов за коварни вредители

Лятото е рай за буболечките. Когато отглеждате стайни растения на открито, те могат да се заразят с множество вредители по стайните растения, като листни въшки, паякообразни акари, гъбични комари и какво ли още не. Ето защо е важно да се научите как да внасяте външни растения без да пренасяте буболечките вътре.

Никой от нас не иска тези гадини в къщата. Затова проверявайте всеки лист, стъбло и парченце почва, особено долната страна, където вредителите обичат да се крият. Малка лупа е едно тайно оръжие.

Ето още един трик, който повечето хора пропускат: наклонете саксията и погледнете чинийката. Често малки охлюви, се крият там, готови да се вмъкнат вътре. Ако забележите проблем, напръскайте растението си с градинския маркуч, за да прогоните буболечките, преди да са се настанили в дома ви.

Улеснете растенията да живеят на закрито

Растенията мразят резките промени, така че не ги вкарвайте просто вътре и толкова. Вместо това ги преместете в сенчест ъгъл на терасата си, за да се аклиматизират за няколко дни. След това ги преместете по-близо до къщата под тента за още няколко дни, за да свикнат с по-ниските нива на светлина вътре.

Един лесен трик е да поставите растенията си близо до външен прозорец, който имитира вътрешната светлина, в идеалния случай извън прозореца на стаята, където ще живеят на закрито през зимата. Това е като генерална репетиция за новото им място.

Поставете новодошлите под карантина

Понякога растенията внасят брашнести червеи вътре, така че всеки получава време за почивка, преди да може да си играе с всички останали стайни растения. След като преместите външните растения вътре, ги оставете в стая, отделна от другите си растения, за две седмици. Това е по същество карантина за стайни растения, за да се хванат всички вредители или болести, които може да сте пропуснали.

Избършете тези листа

След лятото навън, растенията изглеждат сякаш са преживели прашна буря. Цветен прашец и мръсотия запушват листата им, затова вземете влажна кърпа и избършете добре всяко листо. Това им помага да дишат по-добре и да попиват малкото светлина, която предлагат прозорците. Микрофибърните кърпи, са идеални за тази задача.

Това е и идеалното време да проверите за лепкави петна по листата на растенията. Лепкавостта може да е причинена от сок от нашествие на насекоми и може да доведе до проблем с мухъл по-късно. Смесете капка препарат за миене на съдове с вода и избършете с него, за да придадете блясък на листата и да ги предпазите от често срещани болести по стайните растения .

Напръскайте растенията с масло от нийм

След като са чисти, напръскайте растенията си с лек спрей с масло от нийм, за да ги предпазите от вредители. Смесете една лъжица масло от нийм, с вода и малко сапун, след което напръскайте листата и стъблата. Нежно е, но е силно против насекомите.

Друг полезен съвет е леко да напръскате почвата, за да унищожите всички яйца на вредители, които се крият там. Понякога растенията ми се размножават с яйца на гъбични комари и този трик ги спира да настинат.

Подрязвайте стайните си растения

Преди растенията да се установят на закрито, вземете ножица, и подрежете всичко жълто, мъртво или дългокрако. Лятото може да накара растенията да изглеждат малко диви, а бързото подрязване им помага да се съсредоточат върху силен растеж. Когато подрязвате стайни растения, режете точно над листния възел, за да помогнете за поникването на нови кълнове и растежа на по-гъсторастящи растения.

Проверете саксиите и почвата

Лятната жега може да уплътни почвата и да запуши дренажните отвори, което може да доведе до гниене на корените на стайните растения. Уверете се, че дренажът е чист и пресадете стайните растения, ако са тесни.

