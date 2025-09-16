Направете това през есента и ще берете двойно повече ягоди догодина

Ягодите са едни от най-любимите растения на много градинари. Те имат съчни, нежни плодове с уникален аромат и отличен вкус. За да получите високи резултати обаче, ще трябва да се погрижите за реколтата от ягоди. На всеки 3-4 години производителността на храстите намалява, така че насаждението трябва да се актуализира редовно.

Още: Не допускайте тези грешки: Ето как да подготвите тревата за есента

Подготовка на парцел за ягоди

За разсаждане на ягоди изберете защитено от вятър, слънчево и добре осветено място. Мястото трябва да е равно или с лек наклон към югозапад. Низините и стръмните склонове не са подходящи. Тази част от горните корени на ягодоплодната култура може да замръзне при -10 - -12 °C, но не е необходимо да се засади там, където снегът се отвява. Желателно е височината на снежната покривка през зимата да е от 20-25 см.

Градинските ягоди растат добре на рохкави, дренирани, плодородни почви. Подходящи са за тях средно и леко глинести и песъчливи глинести почви. Почвата трябва да е навлажнена, но без застояла вода. Лехите се подготвят предварително, поне месец преди това.

Още: 3-те най-важни градинарски задачи в края на лятото

Площта се плеви, прекопава се до дълбочината на лопата, като едновременно се добавя половин кофа хумус или компост и чаша дървесен пепел на квадратен метър, като се разпръсква равномерно по повърхността. При липса на пепел се използват калиеви и фосфорни торове. След прекопаването на почвата се изравнява значително с гребло, като се разбиват буци и се отстраняват остатъците от плевелите.

Пресаждане на ягоди през есента

Съществуват много схеми за засаждане на ягоди. Засаждат се на един ред, на 2 или 3 ленти, шахматно, с помощта на килимен, гнезден, тунелен метод или върху фолио. Няма значение кой метод ще изберете, важно е всяко растение да има голяма площ за хранене и да не са струпани в лехата, конкурирайки се помежду си. Желателното е разстоянието между разсадите в реда да е поне 20 см, между редовете на едно леха - от 35 см, а между редовете - около 80 см.

Още: 3 дървета, които трябва да подрежете точно СЕГА

Като посадъчен материал се използват здрави, силни храсти с развита връхна пъпка (сърце), поне 3-4 големи листа и добър корен не по-къс от 5 см. За работата се избира облачен ден и започва пресаждането.

Направете дупки с дълбочина около 10-15 см. Диаметърът трябва да е 2 пъти по-широк от кореновата система.

Когато лехата е предварително наторена, или не се добавя в дупките. Ако това не е направено, тогава във всяка дупка се изсипва шепа хумус или компост и се добавя сложен тор с обозначение „есен“. Или се добавя малко дървен пепел.

Внесените торове се смесват старателно с почвата.

Внимателно налейте топла вода в дупките, като използвате по 0,5 литра за всяка.

Когато използвате собствен разсад, разделите се отделят значително от майчинския храст или издънките се отрязват, а розетките се изкопават с непосредственото място преди разсаждането.

Закупеният от магазина посадъчен материал се дезинфекцира предварително за 10 минути в меден сулфат (1 чаена лъжичка) с готварска сол (3 супени лъжици), разтворен в 10 литра вода. След това се изплаква с чиста вода.

Още: Кога ги берете? Тези 11 култури не биват да оставят за късно по-

Поставете храстите в дупките, като внимателно изправите всички корени и се уверите, че не се огъват.

Поръсете ягодите с пръст, така че сърцевината да е на всяка почва. Ако са засадени твърде дълбоко, растението може да започне да гният, а ако е засадено много високо, може да се замръзне през зимата или да започне да изсъхне.

Почвата около разсада се уплътнява леко на ръката.

След разсаждане на ягоди, внимателно, опитвайки се да не отмиете почвата, полейте лехата с топла, отстояла вода от лейка, използвайки метода на пръскане. На следващия ден растенията са добре мулчирани с торф или хумус. При слънчево време ягодите трябва да бъдат засенчени през първите 3-4 дни.

Още: Засадете това през септември и градината ще изглежда невероятно напролет

Важно! През есента има слани. Подговете предварително открит материал. Преди сланите, полейте обилно лехата с топла вода, мулчирайте ягодите с дебел слой изгнил тор, ако не сте направили това при засаждането, и открийте със смърчови клони.

Грижа за ягоди след пресаждане

Грижата за ягодите след трансплантацията не може да се нарече трудна, но дали храстите ще зимуват подготвени или не, зависи от това колко правилна е тя.

Още: Грешката, която всички правят със семената на доматите – ето как да я избегнете

През есента основният враг на младите ягоди са плевелите. Плевете ги редовно, за да не се разраствате и да не отнемате хранителни вещества от разсада.

През първите 4 дни след засаждането поливайте ягодите всяка сутрин от лейка с топла, престояла вода, след което провеждайте „водни процедури“ веднъж седмично. Ако вали, поливането не е необходимо.

След всяко поливане, разрохквайте почвата, за да може въздухът да достигне до корените.

Ако лехата или дупките за засаждане са били наторени, допълнителното подхранване през есента вече не е необходимо.

Още: Събиране на семена от цветя - всичко, което трябва да знаете