Народни рецепти за торене на овошките през ноември: Дори най-студената зима няма да ги съсипе, а на пролет ще са отрупани с цветове

Ноември е още след месец, но градинарите усилено се подготвят за зимата. Почистване на паднали листа, варосване на стволове и подрязване на клони - всички тези процедури отдавна са неразделна част от есенната поддръжка на овошките. Има обаче и друг важен аспект, който често се пренебрегва: есенното торене. Тази стъпка помага на дърветата успешно да преживеят зимните месеци и да положат основите за обилно плододаване през пролетта.

Защо ноемврийското подхранване е толкова важно?

Когато дърветата останат без листа през есента, мнозина смятат, че те напълно „изпадат в латентно състояние“. В действителност кореновата система продължава да работи активно, абсорбирайки хранителни вещества. Тези хранителни вещества не се използват за растежа на нови листа, а се натрупват в тъканта на дървото, за да осигурят бърз старт на растеж и завързване на плодове през пролетта. Есенното торене създава необходимия резерв от енергия, който дърветата използват за активно развитие през пролетта.

Естествени торове за есенно подхранване на овошки

Инфузия от коприва и глухарче. Счукани листа от коприва и глухарче се запарват във вряща вода, добавят се няколко чаши дървесна пепел и сместа се оставя да се накисне два дни. Преди употреба към разтвора се добавя една лъжица борна киселина. Два литра от тази запарка се прилагат под всяко дърво, което спомага за увеличаване на броя на яйчниците през пролетта.

Инфузия на мая. Разтворете 100 грама мая в 10 литра топла вода, добавете малко захар и оставете да престои 24 часа. Полученият концентрат се разрежда 1:5 и се полива в основата на дърветата. Маята съдържа витамини от група В и аминокиселини, които активират метаболизма на растенията.

Пепел. Класическата рецепта: добавете 10 литра вода към чаша дървесна пепел и оставете да се накисне за 24 часа. Този разтвор може да се използва както за поливане, така и за мулчиране. Пепелта съдържа калий, калций, фосфор и много микроелементи, необходими за здравите дървета.

Лучени люспи. Те се запарват във вряща вода за 24 часа. Разредената запарка (в съотношение 1:5) се използва за поливане. Фитонцидите, съдържащи се в лучените люспи, действат като естествен антисептик, предпазвайки дърветата от гъбични заболявания.

Настойка от плевели. За нейното приготвяне се използват всякакви плевели - те се нарязват, накисват се във вода и се оставят да ферментират за една седмица. Полученият концентрат се разрежда с вода в съотношение 1:10. Тази инфузия обогатява почвата с азот и калий, помагайки на дърветата да преживеят зимата и да ускорят растежа си през пролетта.

Трябва ли да се поливат овошките през есента?