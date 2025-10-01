Трябва ли да се поливат овошките през есента?

Есенното поливане е от решаващо значение за градината, тъй като е основният ключ към успешното зимуване на овошките и изобилната реколта през следващата година. В зеленчуковата градина поливането е необходимо, ако есента е суха, за узряването на късните култури. Необходимостта и обемът на поливането винаги трябва да се определят от състоянието на почвата и действителното време, а не от календарната дата.

Защо да поливаме овошките преди зимата?

След края на лятото, с настъпването на първите хладни дни, жизнените процеси на овощните дървета се забавят, но кореновата система продължава да функционира активно, абсорбирайки влага и хранителни вещества от почвата. Именно от този зимен резерв зависят успешното зимуване и силният старт през пролетта.

Основната задача на влагозареждащото поливане е да предотврати зимното изсъхване на дървесината. В суха, замръзнала почва, мразовит вятър и ниски температури започват активно да замръзват влагата от клоните и ствола. Това води до изсъхване на тъканите, поява на дупки от замръзване, напукване на кората и смърт на младите издънки. За разлика от това, наситените с влага дървесни тъкани са много по-способни да издържат на замръзване.

Освен това, влажната почва има висок топлинен капацитет: тя замръзва по-бавно и отдава натрупаната през сезона топлина за по-дълго време. Това създава по-стабилни условия за кореновата система, предпазвайки я от резки температурни колебания. През пролетта дърво, получило достатъчно количество влага, се събужда по-бързо, имайки ресурс за набъбване на пъпки и растеж на издънки дори при сухо време.

Как да определим дали почвата се нуждае от поливане: прост тест

Преди да започнете поливането, е необходимо да се оцени състоянието на почвата, защото ако есента е била дъждовна, допълнителното влага може да се окаже ненужно. Можете да определите състоянието на почвата си с помощта на прост тест. Вземете малко количество почва от дълбочина 30–40 см близо до дърво и го стиснете в юмрук:

Ако буцата се разпадне, почвата е твърде суха и е необходимо обилно поливане.

Ако бучката запази формата си и остави мокър след върху хартията, не е необходимо допълнително поливане.

Ако буцата не се разпадне, но и не оставя следа, почвата е влажна, но поливането все още е необходимо - стандартната норма на използваната за поливане вода трябва да се намали с една трета.

Спазването на това важно правило гарантира успешно презимуване на овошките и изобилна реколта през пролетта.

