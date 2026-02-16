НЕ засаждайте тези растения до доматите - ще съсипят реколтата им

Какво е добре да засадим близо до доматите?

Доматите са взискателни за отглеждане. Голяма част от успеха при отглеждането им зависи не от торенето или грижите, а от правилните съседи, засадени до тях. Ето какво трябва да се засажда до домати и какво не.

Какво да не засаждаме до домати

Изборът на правилните растения-съседи за вашата градина е много важен - растенията трябва да се подкрепят взаимно, а не да се конкурират. Например, те не трябва да се конкурират за вода или хранителни вещества от почвата.

Много растения отделят химикали в почвата или въздуха, които влияят на растежа, развитието и здравето на други растения. В случая с доматите, правилно подбраните места за отглеждане могат да потиснат развитието на патогени, да ограничат покълването на плевелите и да стопират или да ограничат вредителите.

Прочетете също: Засаждане на домати преди зимата: Тайната на мързеливите градинари

Градинарите съветват да не се отглеждат домати на едно и също място година след година. Почвата може да не е достатъчно плодородна и растенията са податливи на болести. Много растения обаче отделят химикали в почвата или въздуха, които влияят на растежа, развитието и здравето на други култури.

Кои култури са лоши съседи за доматите? Картофите, чушките и патладжаните са сред най-лошите спътници. Те принадлежат към едно и също семейство – семейство Пасленови, което ги прави уязвими към едни и същи болести и вредители. Ако растат заедно, рискувате да се сблъскате с кулминацията на градински бедствия.

Зелето, броколите, копърът и алабашът също са лош избор на съседи за доматите. Те могат да забавят цъфтежа и узряването на доматите.

Не се препоръчва отглеждането на краставици до домати. Тези растения имат различни нужди от вода. Доматите се нуждаят от по-малко вода. Прекомерната влага може да доведе до гъбични заболявания и забавен растеж.

Прочетете също: Тайната на здравия разсад от домати: 2 съставки ще ви донесат желаната реколта

Какво е добре да засадим близо до доматите?

Босилекът е един от добрите съседи на доматите. Той засилва вкуса на плодовете, а ароматът му отблъсква листни въшки и белокрилки. Риганът и мащерката също са подходящи съседи - те имат антибактериални свойства. Ментата отблъсква мравките и също е добър съсед на доматите.

Чесънът и лукът помагат за намаляване на риска от гъбични заболявания. Марулята и спанакът предпазват почвата от прекомерно изсушаване. Морковите ще подобрят структурата на почвата и няма да се конкурират за едни и същи хранителни вещества. Фасулът увеличава съдържанието на азот в почвата и също е добър съсед за доматите.

Прочетете също: Дори опитните градинари НЕ знаят този трик - защо да заровите узрели домати в градината