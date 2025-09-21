Никога не докосвайте тези 5 отровни плевели с голи ръце

Плевенето е задача, която ние, градинарите, неуморно се опитваме да изпълняваме от пролетта до есента. В бързината да разчистите градинските си лехи, може да не осъзнавате, че влизате в контакт с отровни плевели, които никога не бива да докосвате с голи ръце. Невниманието може да доведе до кожно дразнене или по-сериозно заболяване.

Ето защо е толкова важно да отделите малко време, за да идентифицирате растенията, когато се отървавате от плевелите . Много от тях съдържат сок и цветен прашец, които могат да причинят обриви и болезнени реакции по кожата. При поглъщане можете да се разболеете и да изпитате някои по-тежки симптоми.

Точно както има отровни растения , след докосване с които трябва да си измиете ръцете, така е важно да боравите правилно с отровните плевели. Ето пет, за които трябва да сте наясно, както и съвети как да се отървете от тях безопасно.

Още: Как да се отървете от плевелите в градината с помощта на оцет?

5 отровни плевели, които никога не бива да докосвате

Освен отровните плевели, е разумно да се запознаете и с отровните многогодишни растения , за да можете да направите правилния избор за засаждане в двора си. Това е особено вярно, ако имате домашни любимци и деца, които тичат наоколо.

Когато работите с тези растения, особено с отровни плевели, никога не трябва да ги докосвате с голи ръце, не забравяйте да носите предпазни средства за ръце и да си измиете ръцете след това:

1. Отровен бръшлян

Още: Как да се отървете от плевелите между плочките: Американски трик

Начело в списъка с отровни плевели, които никога не бива да докосвате с голи ръце, е отровният бръшлян.

„Отровен бръшлян понякога расте по краищата на тревните площи и може да причини дразнене на кожата дори при лек контакт“, отбелязва Райън Уолтс от Lawn Squad.

Можете също така да намерите отровен бръшлян, който расте по храсти и огради, както и като плевел, разпространяващ се по земята.

Разпознаваем е като имащ трилистни стъбла и изглежда съвсем различно от обикновения бръшлян, с който може би сте по-запознати.

Още: Как да убием плевелите през есента, за да предотвратим появата им през следващата година

2. Див пащърнак

Това е плевел, който може да ви заблуди, тъй като образува красиви гроздове от нежни жълти цветове. Дивият пащърнак обаче е отровен плевел, който никога не бива да докосвате, защото сокът му съдържа фуранокумарини, химикал, който прави кожата ви податлива на ултравиолетово изгаряне.

Дори самото докосване на кожата ви от див пащърнак и попадането на сока му може да доведе до тежки химически изгаряния, особено при излагане на слънчева светлина. Тази реакция е известна като фитофотодерматит.

Ето защо е важно да се отървете от дивия пащърнак, ако го забележите да расте в двора ви. Можете да го направите, като носите дрехи, които напълно покриват кожата ви, и градински ръкавици с дълги ръкавию

Още: Как да се отървете от плевелите само за 1 нощ?

3. Гигантският хералд

Гигантският хералд е инвазивен плевел , който може да достигне впечатляваща височина от 5 метра. Въпреки че създава драматична гледка, ако имате гигантски хералд в двора си, е разумно да помислите за премахването му.

Всъщност е свързан с дивия пащърнак (и двата са част от семейството на морковите), така че не е изненадващо да научим, че причинява и фитофотодерматит – изгаряния на кожата от дразнещия сок.

4. Покеуийд

Още: Унищожава вредители и плевели - ето кой е този кухненски продукт

С яркочервени стъбла и тъмни гроздове от плодове, лесно е да разберете защо може да не осъзнавате, че покеуидът е опасно растение, което да имате в двора си.

Всички части на покеловерът са токсични: листа, стъбла, корени, семена и плодове. Докосването му с голи ръце ви излага на риск от поглъщане на отровния му сок. Не само това, но този сок може да бъде дразнител на кожата и да причини обриви.

5. Отровна бучиниш

Последното растение в нашия списък с отровни плевели, които никога не бива да докосвате с голи ръце, е отровната бучиниш.

Още: Защо хитрите градинари разпръсват сол в градинта

С кичури от малки бели цветове и листа, подобни на папрат, отровната бучиниш не трябва да се докосва без ръкавици, защото произвежда токсини, които могат да попаднат в кръвния поток и да причинят отравяне, както и токсините му, които дразнят кожата.

Токсините на този плевел могат дори да се пренесат във въздуха чрез вдишване и поглъщане, което води до всякакв заболявания - от дихателна недостатъчност до отравяне с бучиниш, състояние, което може да завърши фатално.