Как да се отървете от плевелите в градината с помощта на оцет?

11 септември 2025, 11:58 часа 0 коментара
Пред всеки отговорен градинар стои вечният въпрос „Как да победим плевелите?“. Напълно възможно да се намали количеството на плевелите максимално. Ето кои са нахй-ефективните методи, които могат да се използват както на цветни лехи, така и на зеленчукови лехи. Борбата с плевелите е системна работа, която включва няколко етапа. Само пръскането няма да реши проблема.

За да намалите драстично количеството им в градината си, трябва да мулчирате лехите, да ги поливате с разтвор на оцет или редовно да ги плевите.

Борба с плевелите с помощта на оцет 

Борбата с плевелите трябва да започне с превенция. Уверете се, че на мястото не попадат семена от плевели. Това означава, че окосената трева от моравата трябва да се събере, компостът трябва да е добре угнил и оборският тор трябва да се провери.

Как да убием плевелите през есента, за да предотвратим появата им през следващата година

Най-трудоемкият, но и най-екологичният метод е редовното плевене на лехите. Важно е не просто да отрежете върховете на плевелите, а да ги издърпате с корените. Това важи особено за многогодишните треви като пирей или магарешки бодил. Ако оставите поне малко парче от корена в земята, той много скоро ще даде нов кълн. На този етап от борбата ще ви помогнат специални инструменти като кореноотстранители или плосък нож.

Мулчирането също помага много. Слама, дървени стърготини, окосена трева (без семена!), торф и компост могат да се използват като мулч. Такава кора не само предотвратява растежа на плевелите, но и задържа влагата в почвата и подобрява нейната структура. Декоративният мулч, направен от кора или дървени стърготини, изглежда добре на цветните лехи.

Можете да използвате и народни средства. Например, разтвор на оцет. Разредете оцетната есенция с вода в съотношение 1:10 и напръскайте плевелите. Важно е да правите това внимателно, за да не попадне върху култивираните растения, тъй като оцетът може да ги повреди и тях. Друг вариант е вряща вода. Просто изсипете вряща вода върху плевелите директно в лехата. Този метод е особено ефективен срещу млади плевели.

Как да се отървете от плевелите между плочките: Американски трик

Оцет, сол и сапун за пране срешу плевели

За да се отървете от плевелите ще ви трябват тези 3 достъпни компонента, които ще ви помогнат да решите този проблем, следвайки следните инструкции:

  • настържете сапуна за пране на едро ренде;
  • комбинирайте 1 литър гореща вода с равни количества сапунени стърготини, оцет и сол;
  • разбъркайте добре, докато солените зърна се разтворят напълно;

Напръскайте заразената с плевели зона с пулверизатор (не се препоръчва за употреба директно върху градински лехи, по-подходящ е за борба с плевелите по тревните площи).

Обърнете внимание, че този разтвор лесно се отмива от дъжд. Затова е необходимо да изберете сухо време без валежи.

Само хитрите градинари не плевят градината си: Ето как се борят с плевелите

 

 

Таня Станоева
Таня Станоева Отговорен редактор
