Любопитно:

"Време е за истинска промяна": Скри ли bTV чаша на Мария Цънцарова с послание към протеста? (СНИМКИ)

10 декември 2025, 14:48 часа 1060 прочитания 0 коментара
"Време е за истинска промяна": Скри ли bTV чаша на Мария Цънцарова с послание към протеста? (СНИМКИ)

Спекулациите по повод професионалното бъдеще на водещата на bTV Мария Цънцарова, които в последните месеци са за евентуално нейно сваляне от ефир, се засилиха, след като в деня на третия протест срещу управляващото мнозинство и лидера на ДПС-НН Делян Пеевски тя се появи на ефир с чаша, на която пишеше "Време е да направим истинска промяна" (бел.ред. от английски - "Time to make real change").

Кадърът се видя точно по време на интервюто на Цънцарова и колегата ѝ Златимир Йочев в сутрешния блок на телевизията с кмета на Ботевград Иван Гавалюгов. Припомняме, че той забрани контрапротеста и шествието в подкрепа на Пеевски, което ДПС се опита да организира в града.

Още: "Вреше и кипеше в Ботевград": Кметът обясни защо забрани митинга на ДПС-Ново начало

Има ли намеса?

В социалните мрежи обаче се появиха спекулации по повод евентуалното скриване на чашата от ефир от страна на продукцията. Справка показва, че в началото на интервюто в 07:48 часа на 10 декември нетипичната чаша (различна от корпоративните продукти с логото на медията) е съвсем видима на екрана. 

Точно 10 минути по-късно обаче в 07:58 часа чашата изчезва от ефирния кадър, а в края на интервюто в 08:00 часа тя се вижда под ъгъл зад коледната декорация на масата, прилежно скрита зад нея и плътно до фирмената чаша на водещата.

Още: "Аз се казвам Джем и Пеевски не може да ме представлява": Лицето на спорта в Actualno.com ознаменува протеста (ВИДЕО)

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

В социалните мрежи вечно бдителни потребители коментират, че преместването на чашата не е съвсем безобидно и издава вероятна намеса от екипа на телевизията или продуцентите на предаването.

Слуховете за евентуална рокада на Цънцарова придобиха обществена популярност и извън медийните среди - оповести ги първа журналистката Полина Паунова в този текст: 

"Държавата на холограмите": Полина Паунова смята, че се опитват да пенсионират Цънцарова, след това Лора Крумова

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивелин Стоянов
Ивелин Стоянов Отговорен редактор
bTV медии Свобода на словото Делян Пеевски Мария Цънцарова протест бюджет 2026
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес