"Време е за истинска промяна": Скри ли bTV чаша на Мария Цънцарова с послание към протеста? (СНИМКИ)

Спекулациите по повод професионалното бъдеще на водещата на bTV Мария Цънцарова, които в последните месеци са за евентуално нейно сваляне от ефир, се засилиха, след като в деня на третия протест срещу управляващото мнозинство и лидера на ДПС-НН Делян Пеевски тя се появи на ефир с чаша, на която пишеше "Време е да направим истинска промяна" (бел.ред. от английски - "Time to make real change").

Кадърът се видя точно по време на интервюто на Цънцарова и колегата ѝ Златимир Йочев в сутрешния блок на телевизията с кмета на Ботевград Иван Гавалюгов. Припомняме, че той забрани контрапротеста и шествието в подкрепа на Пеевски, което ДПС се опита да организира в града.

Има ли намеса?

В социалните мрежи обаче се появиха спекулации по повод евентуалното скриване на чашата от ефир от страна на продукцията. Справка показва, че в началото на интервюто в 07:48 часа на 10 декември нетипичната чаша (различна от корпоративните продукти с логото на медията) е съвсем видима на екрана.

Точно 10 минути по-късно обаче в 07:58 часа чашата изчезва от ефирния кадър, а в края на интервюто в 08:00 часа тя се вижда под ъгъл зад коледната декорация на масата, прилежно скрита зад нея и плътно до фирмената чаша на водещата.

В социалните мрежи вечно бдителни потребители коментират, че преместването на чашата не е съвсем безобидно и издава вероятна намеса от екипа на телевизията или продуцентите на предаването.

Слуховете за евентуална рокада на Цънцарова придобиха обществена популярност и извън медийните среди - оповести ги първа журналистката Полина Паунова в този текст:

