Най-хубавото време е споделеното с любимите хора

Историята на Лилия от Kaufland, която създава цветя от восък рамо до рамо с дъщеря си

Вдъхновението да твориш често идва от красотата на природата, от нейните съвършени форми и цветове. Нужно е обаче нещо повече, за да се „разгори“ възхищението в истинска страст. За Лилия Тодорова – служител в Kaufland България, но и майка с творческа душа, този пламък идва не от другаде, а от топлината на дома и детската стая, преобразена в арт ателие. Когато не работи на свежата витрина в супермаркета на веригата в столичния квартал „Банишора“, тя прекарва цялото си свободно време да създава цветя от ароматен соев восък рамо до рамо със своята 17-годишна дъщеря.

Творец по душа

Още от дете Лилия е запалена по приложните изкуства и работата с глина. Когато собствената ѝ дъщеря Стелия е малка, тя създава за нея с много любов миниатюрни мебели за кукли – дивани, гардероби и дори малки масички, направени с такава прецизност, че всички около тях били убедени, че са купени от магазина.

В този период животът отвежда семейството в Испания, където прекарват 7 години. Далеч от дома, Лилия се стреми винаги да намира време за дъщеря си, да ѝ бъде не просто родител, а истински приятел. Тяхната близост стои в основата и на общото им хоби, защото именно Стелия запалва майка си по восъчните букети.

Любопитството, което прераства в страст

Всичко започва преди година с една необичайна изненада - Стелия поднася на майка си букет, който не увяхва, защото е направен от свещи, изваяни като рози. „Този подарък буквално ме освети. Беше красив, личен, нестандартен и… ръчно направен. Веднага усетих, че това е моето хоби“, спомня си Лилия.

Първият восъчен букет, който двете създават заедно, е подарък за 8‑ми март за тяхна приятелка и съседка. Тя остава толкова развълнувана и впечатлена, че Лилия и Стелия без колебания решават да се впуснат в новото начинание и изкарват заедно творчески курс за изработка на восъчни цветя и букети.

100 букета по-късно

За близо година майка и дъщеря са изработили вече около 100 восъчни композиции, като всяка отнема около 2 дни работа, за да добие завършен вид. Цветята са направени ръчно от 100% екологичен соев восък, който се разтопява в специален уред, оцветява се допълнително и се излива в желаната форма. Днес детската стая на Стелия е преобразена в истинско малко ателие, пълно с арт материали, силиконови форми, бои и различни инструменти.

Пресечна точка

Лилия е част от екипа на Kaufland сравнително отскоро. Ежедневието й преминава в обслужване на клиенти на „Свежа витрина“, където нейна отговорност са поддържането и подредбата на богатия асортимент. И макар при тях да се спазват стриктни правила, винаги когато може Лилия с удоволствие се включва в пренареждането на витрината и прилага своя усет към детайла и хармонията.

Колегите ѝ вече са сред най-големите почитатели на нейните восъчни творби и редовно я търсят за специалните си поводи. Дори в най-натоварените предпразнични дни, когато работата и в магазина, и в домашното ателие върви на пълни обороти, Лилия намира време да се подготви за традиционния вътрешен базар на компанията, на който ще покаже своите творения. Междувременно, можете да разгледате част от тях в нейната Instagram страничка stelibonbon_candle.

Възможният баланс

Лилия признава, че се чувства късметлийка, защото и работата, и хобито ѝ я зареждат и вдъхновяват. За нея хобито изисква внимание, търпение и грижа подобно на семейството. Всяка минута, в която тя твори восъчни букети заедно с дъщеря си, е миг на топлина и близост, който не би заменила за нищо на света. Лилия с радост споделя: „Когато има желание, има и начин – това е мотото на нашите вечери“.