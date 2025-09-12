Никога не засаждайте разсад, докато не премине тези 3 прости теста

Отглеждането на растения от семена е възнаграждаващ – и спестяващ пари – проект. Забавно е да се наблюдава преходът от семе към разсад и пълноценно растение с цветове, плодове или зеленчуци. Успешното отглеждане на растения от семена изисква няколко стъпки и фактора: почва, вода, влага, топлина и слънчева светлина.

Направете това преди да засадите доматите в земята - разсадът ще се вкорени и реколтата ще бъде по-богата

Важно е също да знаете кога да преместите новите си разсад от стартерните им тави на постоянните им места навън. Пресаждането на разсад е ключов момент, който може да подготви растенията ви за успех или, в най-лошия случай, да ги унищожи. Независимо дали сте отгледали разсад чрез засаждане на семена или сте го закупили от разсадник, времето е от първостепенно значение, както по отношение на времето, така и на развитието. Трябва да сте сигурни, че са готови за прехода. Ето три проверки, които ще ви помогнат да го направите правилно всеки път.

1. Достатъчно топла ли е почвата?

Още: Растения, които никога не бива да пресаждате като разсад: Започването от семена винаги печели

Повечето растения трябва да се пресаждат навън само след като опасността от замръзване е отминала. Разберете средната дата на последна замръзване във вашия район , като използвате пощенски код, и насрочете ден за засаждане на разсада, след като това отмине.

Температурата на почвата обаче е по-важна от околната температура, когато става въпрос за засаждане. Култури, подходящи за топло време, не трябва да се засаждат, докато почвата не се затопли до поне 16°C, докато култури, подходящи за хладно време, и издръжливи цветя могат да се пресаждат при по-ниски температури.

И така, първият ви тест е да забиете термометър в почвата и да потърсите в интернет идеалната температура на почвата за избраното от вас растение. Преместете разсада си навън само ако температурата е достатъчно висока. Ако е твърде хладно, можете да навредите на растенията си.

Ако разсадът ви е готов за разсаждане преди затоплянето на времето, преместете го в по-големи закрити контейнери. Това ще му даде място да расте и да се подготви за преместване навън.

Още: Как и кога да пресаждате разсад

2. Разсадът има ли истински листа?

Често срещана грешка на начинаещите е да се предполага, че разсадът трябва да достигне определен размер, за да е готов за разсаждане. Истината е, че идеалният размер варира много и зависи от вида на растението и специфичните условия на отглеждане.

По-добър знак, че разсадът е достатъчно зрял за разсаждане, е появата на поне един чифт „истински листа“ – но в идеалния случай два или повече. Първият чифт листа, който видите, не са истински листа. Те се наричат ​​котиледони или семенни листа. Когато котиледоните започнат да пожълтяват и се появят три или четири истински листа, вашият разсад е готов за разсаждане.

3. Достатъчно силни ли са корените?

Още: Разсадът вехне след засаждане: Ето как да го съживите за една нощ без химия

Размерът и здравината на корените на разсада също са по-важни показатели от специфичен размер или височина. Корените трябва да са достатъчно здрави и големи, за да поддържат разсада, докато расте в новата си леха или саксия. Ето един лесен начин да проверите готовността на корените на вашия разсад:

Внимателно хванете стъблото, а не листата, на разсада и го издърпайте.

Ако разсадът се издига лесно с пръст, прилепнала към корените, това показва, че корените са достатъчно здрави, за да държат почвата заедно и са готови за трансплантация.

Ако корените излизат от почвата и се счупят, докато дърпате, те все още не са готови.

Още: Как се пресява разсад домати, който не е пикиран?

Ако разсадът не пониква лесно, защото има твърде много корени, той е запушил корените си и трябва да бъде пресаден възможно най-скоро. Корените, които растат от дренажните отвори, са много очевиден знак, че разсадът трябва да бъде преместен в по-голямо помещение.

Имайте предвид, че някои растения са чувствителни към нарушаване на корените им. Издърпването на тези разсади, за да се тестват корените, може да бъде вредно. Така че, за по-чувствителни растения, засадете няколко допълнителни „тестови разсада“ или разчитайте на други признаци.

Други признаци, които трябва да се имат предвид

Листата и корените са най-добрите признаци за готовност за засяване, но има и други фактори, които трябва да се вземат предвид. Ако разсадът ви се претрупва, може би е време да пресадите по-здравословно изглеждащите екземпляри. Пренаселеността принуждава разсада да се конкурира за ресурси и вреди на всички тях. Ако не изглеждат готови по друг начин, проредете разсада , като премахнете и изхвърлите най-малките и най-нездраво изглеждащи разсади.

Още: Неща, които трябва задължително да направите преди пресаждането на разсад

Пренаселеността, лошата слънчева светлина и твърде дългото чакане за пресаждане също могат да доведат до издължени разсади . Издължените стъбла означават, че стъблата са тънки и слаби. Те може да се затруднят да поддържат тежестта на растението, докато расте. Проредете разсада или го пресадете и му осигурете по-постоянна светлина, за да помогнете на издължените разсади да растат по-силни.

Втвърдяване изключено

Когато най-накрая дойде време да ги разсадите на открито, трябва да закалите разсада, за да го подготвите за външни условия. Незакаляването може да доведе до шок от пресаждането, причинен от интензивна слънчева светлина, вятър и колебания в температурите.

Можете да закалите разсада си, като поставите тави или саксии навън за кратки периоди от време през деня. Започнете да ги засаждате на сянка и далеч от вятъра, и постепенно им давайте повече време на слънце и при пълно излагане на вятър.

Още: Таймингът е всичко: Кога и как да пресадите разсада успешно

Пресаждането на разсад може да бъде трудна задача, докато не научите признаците. След като разберете кога разсадът е готов за повече пространство и външни условия, става лесно успешно да засадите семена и да ги отгледате в здрави, зрели растения.