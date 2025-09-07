Опитните градинари правят това в градината си през септември

Какво НЕ трябва да правите с градината си през есента

Есента е чудесно време за градински задачи. Това е времето за почистване преди зимата, защита на уязвимите растения и приключване на вегетационния период. Това обаче не е подходящото време за всички задачи. Знайте какво да правите с градината си през есента и какво не – например, кои растения не трябва да се режат през есента – за да я подготвите най-добре за следващата година.

Есента е чудесно време от годината за много домакински задачи. Времето е по-хладно, растенията започват да преминават в латентно състояние и подготвителната работа, която извършвате сега, ще се отрази на градината ви следващата пролет и лято. Ето какво трябва да направите в градината през есента.

Оставете листата

Почистването на падналите листа е може би най-често срещаната есенна градинарска или дворна задача. Оставянето на слой мъртви листа върху тревата може да навреди на тревния чим, като блокира слънчевата светлина и задържа влагата. От друга страна, листата могат да бъдат полезни за лехите и тревните площи, като добавят хранителни вещества.

Вместо да събирате листата в торбички и да ги изхвърляте, мулчирайте ги с косачката и ги оставете да се разградят. Или просто ги оставете там, където паднат, за да осигурят местообитание за зимуващи полезни насекоми.

Защитете нежните растения

В зависимост от това какво отглеждате и климата, може да имате някои растения, които ще преживеят зимата с известна допълнителна защита . Осигурете на тези растения платнени покривала или ветрозащитни прегради за малкото допълнителна топлина, от която се нуждаят, за да оцелеят.

Прибирайте (чистите) инструменти

Почистете всичките си градински инструменти и ги подсушете добре, преди да ги приберете за зимата. Съхранявайте ги на сухо място, за да избегнете ръжда и износване. Ако имате косачка за трева, почистете я добре и извършете всяка необходима поддръжка, като например смяна на маслото, преди да ги приберете.

Торете ли тревни площи през хладния сезон

Есента е идеалното време за торене на тревна трева . С промяната на времето тревата спира да расте, но корените продължават да абсорбират хранителни вещества. Торете в средата до края на есента.

През есента допълнете лехите с мулч , за да предпазите растенията от измръзване. Това се случва, когато почвата многократно замръзва и размразява и може да навреди на корените. Мулчът помага за поддържане на по-постоянна температура на почвата.

Засадете пролетните си луковици , за да можете да се насладите на цветя следващата пролет: нарциси, зюмбюли, лалета, минзухари и други. Това са издръжливите луковици, които се нуждаят от студен период, за да цъфтят следващата година.

Какво НЕ трябва да правите с градината си през есента

Също толкова важно, колкото и какво да правите, е и какво не бива да правите в градината през есента. Списъкът с това, което трябва да правите и какво не трябва да правите в градината, трябва да включва тези забранени есенни задачи.

Не режете всичките си многогодишни растения

Изкушаващо е да отрежете многогодишните растения за по-чист вид. Това е необходимо само през есента, ако листата са болни. Отстранете този растителен материал и го изхвърлете. Можете също така да отрежете семенните главички, ако не искате някои растения да се размножават. В противен случай, дръжте растенията на място, за да хранят и приютяват дивите животни и да осигуряват зимен интерес.