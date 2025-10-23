Основната есенна задача, която ще помогне на вашето плодно дърво да оцелее през зимата

До есента земята под овощните ви дървета може да се превърне в хаотична каша. Когато овощните дървета дават изобилие от плодове, може да бъде почти невъзможно да се справите с тях. Когато настъпи октомври, често има купчини листа, паднали плодове и счупени клони по цялата земя. Тъй като осите бръмчат наоколо и дивите животни оглеждат района, може да е време за есенно почистване на овощните дървета. Списъкът с неща, които да правите около къщата и градината си тази есен , може да е дълъг, но това трябва да бъде приоритет.

Бъркотията, която виждате в двора си, е само част от проблема. Скрити в отломките под овощните ви дървета са вредители, болести, спори и други патогени, които дебнат през зимата и биха могли да заразят дърветата ви през пролетта. Бактериални и гъбични заболявания като краста по ябълките ( Venturia inaequalis ), които засягат както плодовете, така и листата, цъфтят през пролетта и бързо се разпространяват.

Незаразените листа могат да се занесат в компостната купчина и да се използват за допълнително обогатяване на градинската почва . Ако обаче имате заразени листа и плодове, внимателно ги изхвърлете, за да предотвратите разпространението на болести и патогени. Компостирането е приемливо, но само ако купчината ви се нагрее достатъчно, за да убие вредители и патогени. За да се случи това, вашият компост трябва да поддържа температура между 50 и 73 градуса по Целзий в продължение на поне три дни. Отпадъците от овощните дървета също могат да се изгорят или заровят, за да се предотврати разпространението на болести.

Съвети и трикове за почистване на овощни дървета през есента

Недостатъчно сериозното есенно почистване е една от най-често срещаните грешки, които хората правят при отглеждането на овощни дървета . В зависимост от това колко дървета имате, техния размер и колко плод дават, това може да бъде сериозно задължение. За да улеснят есенното почистване, някои хора молят приятели и семейство да им помогнат с излишните плодове. Други го рекламират безплатно онлайн или го предлагат на организации за рециклиране на храни.

Други съвети и трикове за есенно почистване включват наличието на правилните инструменти, като започнете със стълби и берачи за плодове, за да можете да берете плодовете от дървото, преди да паднат на земята. След като листата паднат, ще ви трябват инструменти като колички, духалки за листа и косачки за мулчиране, за да направите тази задача малко по-лесна. Редовното почистване през целия вегетационен период е от съществено значение за улесняване на есенните задачи. Освен това, поддържайте дърветата си подрязани през цялото лято, за да можете да поставите косачката си под тях през есента.

С наближаването на края на есента, не забравяйте да премахнете всички мумифицирани плодове, които понякога се задържат през зимата. Мумифицираните плодове не само могат да бъдат признак на огнен мана ( Erwinia amylovora), но могат да бъдат и преносител на други болести и вредители. Освен това, най-важният съвет за почистване на овощните дървета през есента е да го превърнете в ежегоден навик, за да гарантирате, че вашите овощни дървета ще останат здрави.