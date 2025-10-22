Само така е правилно да пресадите дърво

„Правилното растение, правилното място“ е мантрата на съвременните градинари, но какво се случва, когато допуснете грешка и разположите растение, особено толкова тромаво като дърво, на грешното място? Може би не сте знаели какво да имате предвид при избора на правилното дърво за предния си двор .

Емпиричното правило е, че само дървета с диаметър 5 см или по-малко трябва да се местят и пресаждат без професионална помощ. Времето за пресаждане е от значение; пресаждайте широколистни дървета в началото на пролетта, преди да се появят листата или след като листата опадат през есента. Пресаждайте вечнозелени дървета в началото на пролетта или късната есен. Първо ще искате да определите и подготвите новото място за вашето дърво, такова, което отговаря на нуждите му от растеж. Вземете предвид излагането на елементите, слънчевата светлина, дренажа и pH нивото на почвата.

Защитете корените на дървото, което пресаждате

Навлажнете почвата около дървото, което ще пресадите, за да улесните копаенето; започнете процеса на поливане няколко дни преди пресаждането, ако почвата е много суха. В идеалния случай ще се стремите да поддържате почвата около корените в коренова бала с диаметър от 12 до 30 см за всеки сантиметър от диаметъра на дървото. Започнете процеса на копаене с изкоп около дървото на дълбочина до 60 см, като използвате лопата. Копайте под кореновата бала и отрежете корените от дъното, ако е необходимо. Поставете брезент в дупката и наклонете кореновата бала върху нея. След това повдигнете дървото отдолу, а не от ствола, върху брезента и го извадете от дупката. Увийте кореновата бала в зебло и я закрепете. Можете да използвате брезента, за да преместите дървото до новото му място. Предотвратете счупване на корените по време на процеса, тъй като повредите могат сериозно да навредят на дървото.

В идеалния случай ще пресадите на новото място веднага, но ако не можете, не забравяйте да поддържате корените на дървото влажни. Новата дупка за дървото, което пресаждате, трябва да е два до три пъти по-голяма от ширината на кореновата бала и да е с дълбочина 5 до 7,5 см по-малка от височината му. Поставете дървото внимателно в новата му дупка. След като го позиционирате, започнете да пълните дупката и да утъпквате пръст около кореновата бала. Отстранете канапа, когато дупката е наполовина запълнена с пръст. Можете да оставите зеблото, стига да не е синтетичен материал. Довършете пълненето на дупката и полейте обилно пресаденото дърво. За да поддържате допълнително дървото след трансплантацията, може да искате да приложите практика, често използвана за трансплантации стабилизиране на по-големите ви дървета с гениална градинарска техника - наречена подпори.