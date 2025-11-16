Оставете ТОВА в цветните си лехи през ноември – на пролет няма да има плевели и почвата ще бъде по-плодородна

Знаете ли, че някои градинари имат хитър начин да използват стари картонени кутии? Те не ги изхвърлят, а ги разстилат по цветните си лехи. Оказва се, че това е интересен и лесен начин за пълно потискане на растежа на плевелите и други. Този вид мулчиране има много предимства, но е важно да запомните едно ключово правило: не всяка кутия е подходяща за градината. Защо? Време е да разберете.

Предимства на мулчирането на градината с картон

Със сигурност сте запознати с мулчирането с кора, компост или дървени стърготини. Картонът, който става все по-популярен и много лесен за използване, също може да се включи в тази група. Най-голямото предимство на това решение е, че то практически напълно потиска растежа на плевелите. Картонът блокира достъпа им до светлина, така че с течение на времето те започват да отслабват и да умират.

Нещо повече, кутиите са отлични в задържането на влагата в почвата и най-вече в обогатяването ѝ. Картонът се разлага постепенно и бавно. Това може да отнеме от 2 до 6 месеца, в зависимост от нивата на влажност и микробната активност. По време на този процес органични съединения, предимно въглерод, се освобождават в почвата, които по-късно могат да бъдат използвани от растенията. Този материал действа като магнит за земните червеи. Те от своя страна разрохкват почвата, което ги прави мечта за всеки градинар в лехите си.

Картонените кутии са изключително универсални, което позволява поставянето им под почти всякакъв вид растения. Те работят добре под ядливи и декоративни видове, както и под дървета и храсти - ягоди, овощни дървета и храсти, сезонни зеленчуци, почвопокривни растения, лози и алпинеуми. Освен това, мулчирането с картон е чудесен начин за оползотворяване на материал, който обикновено би се озовал в кошчето.

Какви картонени кутии са подходящи за мулчиране?

Много скептици несъмнено се чудят за екологичния аспект на мулчирането с картон. Всъщност не всяка кутия е подходяща за използване в лехи. Тя трябва да е чиста - без никакви щампи, тиксо или телбод. Контейнери за сок или мляко и др., които са оцветени и имат специални покрития, са напълно неподходящи.

Преди да използвате каквито и да е картонени кутии, първо ги проверете и отстранете всички ненужни елементи, като например тиксо, етикети или телбод. Общото правило е просто - материалът за мулчиране трябва да е без химикали, които по-късно ще се отделят в почвата и растенията. Разбира се, почти всяка кутия съдържа лепило, например, но ако изберете правилната, количествата такива химикали ще бъдат незначителни и няма да представляват риск за околната среда.

Как да мулчирате лехи с картон?

Мулчирането с картон е много просто. Първо, трябва старателно да почистите кутиите и да ги разгънете. Подготвените картонени кутии могат да се поставят върху лехите, като се уверите, че няма празнини. След това намокрете новия мулч и го покрийте с почва или пресен компост, за да го притиснете и да предотвратите разнасянето му от вятъра.

Мулчирането с картон може да се използва практически навсякъде. Особено ефективно е в лехи, силно заразени с плевели. Дори не е нужно да ги премахвате - те ще изчезнат под картона. Това решение ви спестява труда да разкопавате градината.

Много градинари използват картон в повдигнати лехи и също така го добавят към купчината си за компост. Това е лесен и естествен начин за привличане на земни червеи. Освен това, картонът абсорбира много влага, намалявайки риска от гниене, така че си струва да го добавите към тора си, ако се борите с излишната вода.

