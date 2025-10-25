Как да направите градински мулч от борови иглички

Справяте се с изобилие от борови иглички от иглолистните си дървета? Въпреки че са вечнозелени, боровете в крайна сметка губят част от игличките си - есенното окапване на игличките е, когато дървото пуска по-стари, жълти или кафяви иглички близо до ствола. Тези паднали иглички може да изглеждат като досадни, но те могат да направят чудеса във вашия двор и градина. Може би един от най-лесните варианти е използването им като мулч - с толкова много начини да използвате мулч в двора и градината си , наличието на безплатен източник на борови иглички е бонус. Когато се използват като мулч, игличките помагат за контрол на плевелите, задържат влагата и изолират растенията от екстремни температури. Те се задържат добре на мястото си и работят за покриване на кални пътеки, добавят фин боров аромат, добавят въглерод към вашата компостна купчина и служат като гориво за огнища.

3 приложения на боровите иглички, за които всеки градинар трябва да знае

Ако нямате борови дървета, можете да си купите бали мулч от борови иглички на ниска цена. И ако се притеснявате от киселинността на боровите иглички, слуховете, че те правят почвата твърде киселинна, не са верни. Докато зелените борови иглички са киселинни, кафявите, мъртви иглички, които използвате като мулч, са относително неутрални поради процеса на разграждане.

Боровият мулч може да задуши плевелите

Премахването на плевелите в градината ви не винаги е лесно, но боровият мулч може да помогне. Достатъчно дебел слой може да предотврати покълването на семената на плевелите, което може да помогне за предпазването на градинската ви площ от досадните растения. Те правят това, като блокират жизненоважната слънчева светлина, от която плевелите се нуждаят, за да растат – това помага те да се слепят и да не се движат много, създавайки плътна покривка, която е трудна за проникване. Това означава, че няма да се налага да се занимавате с плевене толкова често и вашите растения не се сблъскват с толкова голяма конкуренция за хранителните вещества, от които се нуждаят.

Боровите иглички няма да елиминират плевелите, които вече растат, така че е добре първо да унищожите и премахнете плевелите, преди да разпръснете игличките. След като плевелите изчезнат, нанесете 5 до 7,5 см мулч от борови иглички върху почвата, където искате да предотвратите появата на плевели. Въпреки че мулчът от борови иглички се разлага сравнително бавно, той все пак трябва да се освежава от време на време с нов слой, за да се поддържа достатъчна дебелина за потискане на плевелите.

Използвайте борови иглички, за да запазите влагата в почвата

Има някои недостатъци на мулчирането с борови иглички , включително колко запалими могат да бъдат, но те също така вършат добра работа за задържане на влагата за вашите градински растения. Мислете за боровите иглички като за бариера, която задържа влагата в почвата, вместо да ѝ позволява да се изпари бързо. Това е особено важно по време на горещи и сухи периоди. Адекватното количество мулч може да предотврати прекомерното изсушаване на почвата и да сведе до минимум честотата на напояване. Боровите иглички също вършат добра работа, като позволяват на водата да проникне и да достигне до корените на растенията - макар че се прилепват заедно, за да останат на мястото си, те не образуват дебел слой, който да кара водата да се оттича.

За да използвате борови иглички за задържане на почвената влага, поставете ги върху почвата, преди времето да стане горещо и сухо - средата до края на пролетта обикновено е идеален вариант. Ако добавите нови растения в градината си по всяко време, добавете мулч около тях, за да помогнете за задържането на влагата, особено докато се установяват. Въпреки че мулчът от борови иглички се разгражда бавно, може да се наложи да го приложите отново, ако имате по-стар слой.

Добавете игли през зимата, за да изолирате корените на растенията от студа

Добавянето на борови иглички може да ви предпази от замръзване в зимната ви градина , като контролира температурата на почвата, за да се минимизират циклите на замръзване и размразяване, които могат да изтласкат корените от земята. С други думи, боровият мулч, подобно на много видове органичен мулч, може да служи като уютен изолатор за вашите многогодишни растения, за да им помогне да презимуват успешно. Той помага за регулиране на температурата на почвата по време на екстремни температурни промени. Като сведете до минимум излагането на корените на тези температурни колебания, намалявате стреса върху растението като цяло, което може да го поддържа по-силно.

През зимата нанесете 7 до 10 сантиметра борови иглички, за да предпазите корените на растенията от студа. Времето за нанасяне е важно. Ако мулчирате твърде рано през есента, това задържа влагата в почвата, което може да увеличи риска от кореново гниене. Идеалното време за нанасяне на допълнителен зимен мулч е след като земята замръзне. По този начин тя остава постоянно студена, без неочаквано затопляне на почвата.

Когато е необходимо да защитите корените на растенията от парещите летни температури

Мулчът от борови иглички също помага за предпазване на растенията ви от екстремни горещини през лятото. Рохкавите иглички помагат за улавянето на въздушни джобове в мулча, създавайки изолиращ, защитен слой. Той помага да се поддържа постоянна температура на почвата, дори ако температурата на въздуха се повишава и намалява. Поддържането на почвата по-хладна при екстремни горещини помага за забавяне на изпарението на водата. Мулчът също така поддържа корените на растенията по-хладни, което предотвратява топлинното увреждане на растителната тъкан и помага за минимизиране на стреса от растенията.

Подгответе почвата за защита от жегата през пролетта, докато температурите са все още меки. Ако сте покрили растенията с дебел зимен слой мулч, отстранете го в началото на пролетта, за да дадете възможност на почвата да се затопли. Поддържането на дебел слой мулч или добавянето му твърде рано може да поддържа почвата твърде студена или да забави развитието на растенията. Слой от 5 до 7,5 см е достатъчен, за да се получат всички предимства на мулчирането, включително контрол на температурата на почвата.