Що се отнася до двора, през есента винаги има толкова много работа. Между почистването на листата и подготовката на многогодишните растения за по-студените месеци е лесно да забравим за луковиците, които са се сгушили в почвата. Някои нежни луковици обаче няма да преживеят зимните месеци, така че трябва да изкопаете чувствителните на студ цветя, за да ги запазите за следващия сезон . Преди да ги изкопаете, трябва да намерите и подходящо място, където да ги съхранявате, докато пролетта не дойде отново.

Често срещаните нежни луковици, които рядко оцеляват през зимата, като кали, далии, каладиуми и луковици на слоново ухо, се нуждаят от защита и трябва да бъдат изкопани. Помислете кои луковици има във вашия двор и направете проучване. Винаги е по-добре да се предпазите, отколкото да съжалявате!

Луковици, които не е необходимо да се изкопават - цъфтят красиво на пролет

Можете да изкопаете нежни луковици, след като листата са изсъхнали или са били унищожени от първата слана. Първата слана обикновено ще убие нежния връх, но самите луковици би трябвало да са добре. Изкопайте ги скоро след като листата са изсъхнали, тъй като оставянето им твърде дълго може да причини гниене. Използвайте вила и внимателно изкопайте около луковицата, като внимавате да не повредите корените. Започнете на няколко сантиметра от луковицата, като се движите бавно навътре. След като сте разхлабили луковицата, отърсете излишната почва.

Как да съхраняваме нежни луковици за пролетта

След като извадите луковиците от градината си, почистете останалата почва от корените с маркуч. Проверете здравето на луковиците и изхвърлете всички, които са повредени или болни. След като измият, луковиците трябва да се изсушат, преди да се съхраняват. Поставете луковиците далеч от пряка слънчева светлина на добре проветриво място, което се поддържа на стайна температура. Повечето луковици се нуждаят от 1 до 3 дни сушене, преди да бъдат поставени на съхранение, но някои, като калите, може да се нуждаят от повече време. Обръщайте луковиците няколко пъти на ден, за да им помогнете да изсъхнат напълно.

Можете да съхранявате луковиците в дървени стърготини, дървесни стърготини, торфен мъх, пясък или вермикулит, като ги поставите в картонени кутии или хартиени торбички на два или три слоя. Полезно е да етикетирате кутиите или торбичките, за да знаете какво засаждате през пролетта. Избягвайте херметически затворени контейнери за луковиците си и не позволявайте отделните луковици да се допират една до друга. След като са опаковани, поставете ги на хладно, тъмно и сухо място, което поддържа температура между 0 и 4 градуса по Целзий, например в неотопляемия ви гараж, навес или мазе. Луковиците не трябва да се съхраняват на място, където температурата пада под нулата.

Следете луковиците си през зимния период и отстранявайте всички, които започнат да гният или да се разлагат. Ако изглеждат сбръчкани, дървените стърготини или пясъкът, в които са съхранявани, може да се нуждаят от навлажняване с пулверизатор. Ако обаче изглеждат твърде влажни, може да се наложи да ги извадите от склада и да ги проветрите. Когато заплахата от замръзване отмине, можете да разделите тези растения през пролетта и да ги поставите обратно в градината си за свеж цъфтеж.