От какво спешно се нуждаят вашите рози през април?

Разгръщащата се роза е една от сезонните радости на природата. Означавайки пристигането на лятото, тези красиви цветове ни очароват с копринените си венчелистчета и божествен аромат. Те обаче са гладни растения и като знаете от какво се нуждаят розите през април, можете да подсилите тяхното представяне през този сезон и след това.

Често смятани за трудни растения със сложни нужди, розите могат да бъдат плашещи за много начинаещи в градинарството, но с малко грижа за розите и познания за отглеждането им, плюс правилния момент, те могат да се окажат изключително възнаграждаващи и наслада в продължение на седмици.

С толкова много растителни форми, от които да избирате, от величествени храстовидни рози до каскадни разноцветни цветя, можете да оживите двора си с изобилие от флорални цветове и аромати. Драмата не спира дотук, тъй като розите продължават да дават ярки цветове през есента, които ще подхранват дивата природа и ще продължат да добавят интерес чак до зимата.

Завършете резитбата

Да знаете как да подрязвате розите е ключово за насърчаване на здравословния растеж и красивия вид на растенията, но правилното време е изключително важно. Подрязването на стъблата на храстовидните и увивните рози твърде късно през пролетта е една от най-често срещаните грешки при резитбата на розите . Намаляването на цъфтежния потенциал на растението и дори скъсяването на живота му може да бъде скъпоструващ проблем.

С изключение на разрастващите се рози, резитбата е най-добре да се извършва, докато растението е в покой, но сланите са отминали.

„Към края на зимата или началото на пролетта е моментът, в който спокойно ще можете да започнете да подрязвате розите си в повечето части на страната“, казва експертът по рози Стефани Валц . „В по-топлите зони може да е безопасно да се прави по-интензивна резитба през цялата година. Тук, в средноатлантическия регион на страната, когато Форзицията започне да цъфти, е подходящ момент да подрежете розите си.“

Колко ще подрязвате ще зависи от вида роза, размера, който искате да достигне до края на сезона, и колко оформяне искате да направите.

Връзване на катерещи рози

Април е идеалното време за връзване на увивни рози. Важна задача по много причини, не само че можете да насочите новите издънки в естетически приятна форма и да покриете равномерно всяка поддържаща стена, арка или обелиск, но като наклоните клоните хоризонтално, насърчавате образуването на повече странични издънки и цветни пъпки.

Заемете се с тази задача по грижата за розите, след като сланите отминат, а за катерещите се по стената рози, изпреварете бъдещия растеж, като инсталирате серия от успоредни опъващи жици . Те създават твърда хоризонтална рамка, към която да се връзват клоните.

Подхранване за здравословен растеж и цъфтеж

Този месец е най-подходящото време за подхранване на розите. Тъй като е началото на вегетационния период, тези растения са гладни и нетърпеливи да пуснат нови издънки и да образуват цветни пъпки, така че е разумно да им осигурите необходимите хранителни вещества.

Възможно е да си направите собствен тор за рози, но повечето градинари предпочитат да добавят гранулиран тор около основата на растението.

Добавете мулч, за да задържите влагата

След като сте подхранили розите си, е разумно да разпръснете слой мулч около основата на растението. Проста задача, която отнема само минути, но има много ползи както за вас, така и за растението.

Слой мулч не само потиска плевелите, но и задържа влагата и помага за изолирането на корените от замръзване. Въпреки че има много различни варианти - от чакъл до борови иглички и кедрови кори

„Най-важното е да се уверите, че е добре изгнило (обикновено когато вече не усещате миризмата му)“, казва експертът по рози Лиъм Бедал . Ако не е, може да изгори и опари растенията и да изчерпи азота от почвата, докато продължава да се разлага.