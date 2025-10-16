Пагубна грешка при засаждане на хортензиите

Хортензиите са едни от най-популярните декоративни храсти и с основание. Техните ефектни цветове са зашеметяващо допълнение към няколко вида градини. Така че, независимо дали искате да засадите добре организирана официална градина или да проектирате перфектната селска градина , хортензиите могат да ви помогнат да го постигнете - особено когато следвате полезни съвети и трикове.

Дупки в листата на хортензията - причини и лечение

В зависимост от сорта, привличащите вниманието храсти могат да достигнат до колосалните 4,5 метра височина, докато увивните сортове могат да се изкачват до 15 метра височина. Произхождащи от Северна и Южна Америка и Азия, хортензиите имат различни значения и символика от различни култури. В Япония хортензиите представляват разбиране и извинение, докато в Европа тези цветя се свързват с хвалба. Цветовете също предават различни значения. Розовото символизира дълбоки емоции като романтика, синьото е синоним на извинения, бялото представлява суета, а лилавото е начин да се покаже признателност или да се олицетворява кралска власт.

Ако искате да се наслаждавате на успешен цъфтеж на хортензии всяка година, ще трябва да отговаряте на няколко изисквания, за да ги поддържате здрави. Допълнителните усилия обаче си заслужават наградата. Спазването на съветите и триковете по-долу ще доведе до големи цветни кичури, изпълващи градината ви със сладък аромат. Освен това, хортензиите спят през зимата, преди да се появят отново, когато температурите се повишат, така че с правилната грижа и прилагането на следните предложения ще можете да се наслаждавате на тези елегантни цветя години наред.

Изберете правилния сорт за вашата градина

С над 70 разновидности, от които да избирате, несъмнено можете да намерите хортензия, която ще вирее във вашия двор, като същевременно ще отговаря на вашата естетика. Най-общо казано, хортензиите предпочитат място, което получава частична сянка или филтрирано слънце. Повечето обичат сянка в горещите следобеди, но някои сортове обичат повече слънце от други. Що се отнася до създаването на перфектната ви цветна композиция, ще намерите няколко вида хортензии, включително както лозови, така и храстовидни сортове. Например, катерливите хортензии (Hydrangea anomala) са растения, идеални за използване на пергола , докато метличастите хортензии (Hydrangea paniculata) са широколистни храсти, които са красиви бордюри или растения за основа.

Най-добрият ви начин да постигнете ефектни цветове на хортензии е внимателно да изберете сортове, които ще виреят в условията на вашия двор. Какъв по-добър начин да се насладите на цветовете на хортензиите обаче от това да изберете растение, което цъфти през целия сезон? Въпреки неуспешните опити на много градинари, които прехранват или безмилостно обезцъфтяват хортензиите си, за да се опитат да ги накарат да произвеждат повече цветове, стандартните сортове няма да цъфтят повторно през същия сезон. Въпреки че няма магически трик, който можете да приложите, за да получите втори цъфтеж, има няколко разновидности, които цъфтят както от стари, така и от нови дървета. Някои примери за растения, които цъфтят повторно, включват вечно цъфтящи, вечно цъфтящи и безкрайно летни хортензии.

Избягвайте да засаждате хортензии, опаковани в подаръчна опаковка

Докато влизате в магазина за хранителни стоки със строг списък наум, внезапно се оказвате очаровани от зашеметяващата колекция от хортензии. Почти всеки градинар е бил там преди, а някои може дори да се замислят да свалят опаковъчната опаковка и да я засадят директно в задния двор. Ако обаче ви е подарена хортензия за Деня на майката или сте си набрали няколко сами, тези растения е най-добре да се държат на закрито. Дори когато им се дава най-добрата любов и грижи, те обикновено нямат голям шанс да цъфтят отново, особено когато са хвърлени в градината. В повечето случаи цветята, които виждате на масите с празнични подаръци, са били пренаторени и са били принудени да цъфтят рано. Освен това, тези красиви цветя може дори да не са издръжливи във вашия регион.

Ако просто не можете да излезете от магазина без хортензия (ние го разбираме), най-добре е да напуснете пътеката с подаръци и да се насочите към секцията за градинарство. Препоръчително е да направите своя избор по време на вегетационния период, в идеалния случай, когато цветята цъфтят. По този начин ще знаете точно какво получавате и ще можете да изберете кой нюанс или сорт най-добре подхожда на вашата градина. Преди да се влюбите в определено растение, погледнете корените, за да се уверите, че са здрави и бели. Кафявите корени показват проблеми със здравето на растението и ще ви предстои повече работа, отколкото сте очаквали, без гаранция, че то ще се възстанови. Обикновено най-доброто време за засаждане на новите ви хортензии е в края на пролетта, дълго след последните слани за сезона.