Паякообразни акари по растенията - лечение и причини

Паякообразните акари са мънички паякообразни, които се хранят с растения. Те могат да бъдат открити както по стайни, така и по външни растения и могат да причинят сериозни щети, ако не бъдат открити и третирани рано. Тъй като са толкова малки, те могат да бъдат трудни за забелязване. По-вероятно е да забележите признаците на тези вредители, отколкото самите вредители.

Трудно забележимите паякообразни акари използват острите си, пронизващи устни органи, за да се хранят със сока на листата и стъблата. Когато смучат сока от растението, това причинява мъничко петънце с промяна на цвета. Тези малки петънца се натрупват бързо, тъй като популацията от паякообразни акари расте и процъфтява върху вашето растение и в крайна сметка го отслабва. Това може да причини сериозни здравословни проблеми в бъдеще.

Ако смятате, че имате паякообразни акари, не се притеснявайте! Те са лечими и можете да върнете растението си в правилния път за нула време. Нека научим за признаците на паякообразните акари.

Още: Как да се отървете от вредителите в градината с диатомитна пръст

Признаци на паякообразни акари по вашите растения

Паякообразните акари са трудни за откриване. Обикновено, когато можете ясно да идентифицирате нападението, растението може вече да е силно повредено. Ето някои признаци, за които трябва да внимавате:

Фина мрежа

Малки точки от долната страна на листата (особено движещи се точки)

Още: Нестандартен метод с ароматни масла за отблъскване на зимни вредители около цветята

Петнисто обезцветяване по листата

Избелен или бронзов цвят на листата

Мръсни или прашни на вид листа

Падащи листа

Още: Как да се отървете от брашнестите червеи по стайните си растения

Как да се третират паякообразни акари

Стъпка 1: Поставете растението си под карантина

Както при всяко нашествие от вредители, щом за първи път забележите проблем, започнете незабавно третиране на вредителите. Първото нещо, което трябва да направите, е да поставите засегнатото растение под карантина, за да предотвратите разпространението на вредителите към другите ви стайни растения. Опитайте се да го държите в друга стая, но ако това не е възможно, уверете се, че е на поне няколко метра от другите растения, докато паякообразните акари бъдат унищожени.

Стъпка 2: Подрязване на силно заразените листа

Още: Как да се отървете от паякообразни акари по стайни растения

Отрежете силно нападнатите листа от растението с ножици за растения и ги изхвърлете. Вече повредените листа няма да се възстановят от щетите, причинени от паякообразен акар, а премахването на силно нападнатите участъци може да елиминира голяма част от вредителите по растението. Не забравяйте никога да не отстранявате повече от 30% от листата на стайно растение наведнъж.

Стъпка 3: Напръскайте растението с вода

Донесете заразеното растение до мивката или ваната и го напръскайте с хладка вода. Ако е достатъчно топло във вашия район, можете да направите това и навън с маркуч на сенчесто място. Пръскането на растението помага за унищожаване на повечето вредители.

Стъпка 4: Почистете растението със сапун

Още: Как да се отървем от хлебарките през зимата

Измийте старателно листата и стъблата с мек сапунен разтвор, след което изплакнете растението още веднъж. Можете да изберете едно от следните:

1 ч.л. течен бебешки сапун на 1 литър вода

Купен от магазина инсектициден сапун (винаги следвайте указанията на бутилката)

Имайте предвид, че някои сапуни могат да увредят растението, така че е най-добре да го тествате върху няколко листа, преди да напръскате цялото растение.