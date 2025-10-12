Подготовка на градината за зимата: Грешки, които да избягвате през есента

Много градинари вярват, че есента е време за почивка от дейностите в градината и именно през този период допускат редица грешки, които могат сериозно да навредят на растенията. Ето на какво да обърнете внимание, така че вашата градина да радва окото с красотата и цветовете си.

Есенни грешки при подготовката на градината за зимата

Една от най-често срещаните грешки е твърде ранното спиране на поливането. Много градинари са на мнение, че когато настъпи студено време, растенията растат по-бавно, така че могат да намалят поливането или да спрат напълно. По-добре е обаче да продължите да поливате до първите слани, като просто коригирате честотата на поливане, за да поддържате почвата влажна, а корените здрави.

Друга опасност е оставянето на болни или повредени растения в лехите и цветните градини. Есента създава благоприятни условия за разпространение на вредители и гъбични заболявания, топлите дни и студените нощи активират спори, които могат бързо да заразят съседните растения.

Много градинари се опитват да премахнат напълно есенните листа от градината, стремейки се към перфектна чистота, но е по-добре да ги оставят листата там, където могат да бъдат полезни. Те задържат влагата, изолират почвата и се превръщат в убежище за насекоми и малки животни. Ако събирате листа, можете да ги подредите на купчини или да ги използвате за мулч и компост. Важно е само да премахнете болните листа.

Друга често срещана грешка е подрязването на всички многогодишни растения и храсти. Въпреки че есенната резитба е важна, не режете всичко до земята. Семената и мъртвите стъбла на растенията привличат птици, а разлагащата се органична материя обогатява почвата.

Есента е времето за засаждане на пролетни луковици, но времето е ключово. Ако забавите процеса, почвата може да замръзне и растенията може да нямат време да се закалят преди зимата. Това ще повлияе на цъфтежа им през пролетта. Затова си струва да планирате засаждането им предварително.

Що се отнася до тревните площи, много градинари погрешно спират да косят веднага щом настъпи есента. Тревните площи продължават да растат при температури над 10°C и пропуснатите косения могат да доведат до образуването на дебели, неравни участъци. Препоръчително е да косите тревата редовно, приблизително на всеки две до три седмици, като избягвате косене, когато тревата е мокра или преди слана.

