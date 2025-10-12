Октомври е идеално време да разделите тези любими многогодишни растения

Ако искате да разширите колекцията си от най-добре представящите се многогодишни растения, есента е чудесно време да го направите. Разделянето на многогодишните растения е бърз и лесен начин да получите множество нови растения от една туфа, и то безплатно. И има фантастичен избор за разделяне на многогодишни растения през октомври – чудесна новина, ако имате някое от следните в двора си.

Цъфтежът на по-стари, пренаселени туфи на многогодишни растения намалява с времето. Разделянето на растенията на всеки няколко години ги подмладява и наградата е по-добра видимост. Тъй като разделянето и пресаждането на многогодишни растения може да ги стресира, топлата, влажна почва през есента е идеална за тях, за да се установят и да пуснат корени, преди да настъпи студеното зимно време.

Ако искате да добавите растения за разделяне към вашия есенен списък за градинарство , ви разкриваме някои от най-добрите многогодишни растения, които можете да изберете през октомври. Тези пролетно-летни цъфтящи растения са идеални за задачата този месец и ние разглеждаме подробно как да разделяте растенията , за да имате нови туфи, които да добавите към градината си, и зашеметяващи цъфтящи изображения за години напред.

Многогодишни растения за разделяне през октомври

Познаването на времето за разделяне на растенията гарантира, че няма да рискувате здравето на вашите многогодишни растения, като го правите в неподходящо време на годината. Най-доброто време за разделяне е есента и пролетта и не е желателно да извършвате задачата през най-студените или най-топлите сезони. Както бе споменато, почвата е топла и влажна през есента. Ако обаче есента е особено студена или влажна или искате да разделите по-нежни растения, препоръчително е да изчакате до пролетта.

Хостас

Можете да разделяте хостите през пролетта или есента, но влажните почви и редовните есенни дъждове често означават, че новоразделените туфи ще се нуждаят от малко поливане. Препоръчително е да разделяте хостите на всеки четири до пет години. Независимо дали са в земята или в саксии , методът остава един и същ.

Внимателно изкопайте туфите и отстранете колкото е възможно повече пръст. Можете да разделите туфите, като отрежете надолу през короната с остър нож или градински нож или като отделите по-малки части на ръка. Изборът ви на инструмент вероятно ще зависи от размера на туфата.

Всяка нова секция трябва да има поне едно око и корени, но колкото по-голяма е секцията, толкова по-вероятно е тя да е успешна и да расте бързо. Отстранете всички повредени секции и мъртви листа, след което бързо засадете новите туфи на първоначалната им дълбочина и полейте обилно.

Божури

Божурите имат кратък, но впечатляващ цъфтящ период. Въпреки че не изискват редовно разделяне, както много други многогодишни растения, разделянето може да бъде начин за размножаване на божури, ако искате повече от определен сорт или ако растението е станало твърде голямо за пространството си.

Есента е най-подходящото време за разделяне и пресаждане на божури , стига да могат да растат четири седмици в новия си дом, преди да настъпят силни слани. Божурите, разделени през есента, могат да цъфтят през пролетта, но това ще бъде малко мащабно зрелище и може да отнеме няколко години, за да достигнат пълна сила.

През есента отрежете листата на божурите , преди внимателно да изкопаете туфата и да отстраните почвата около корените. С помощта на остра лопата или нож разрежете божура на части, като се уверите, че всяка от тях има поне три здрави очи. За да сте сигурни, стремете се всяка да има 5-8 очи.

Засадете разрезите бързо, като отворите не са по-дълбоки от 2,5 см в почвата. Засаждането на божури твърде дълбоко обикновено е причина растението да не цъфти.

Харди Гераниум

Когато отглеждате и се грижите за издръжливи здравец , те са плодовити растения, които се разпространяват бързо.

Това бързо разпространяващо се естество може да ги направи пренаселени. Често центърът на туфата изглежда гол в сравнение с краищата, които остават покрити с цветове. Този сценарий не е идеален за издръжливи сортове здравец , така че можете да избегнете това, като разделяте растенията на всеки 3-5 години, за да контролирате размера им, да поддържате здравеца си в най-добрата му форма и да получите нови растения, които да добавите към градината си.

След цъфтежа и преди първите силни слани е идеалното време за разделяне на издръжливите мушката ; в противен случай това е задача, която да добавите към списъка си с пролетни градинарски дейности . Изкопайте туфата и я разделете на парчета с остър инструмент.

Можете да получите няколко деления от една голяма туфа и всяко от тях трябва да има здрави издънки и корени, за да бъде успешно. Всяка от тези секции е най-добре да се пресажда веднага, като короната е на нивото на почвата.

Доброто поливане е от съществено значение, а торенето с шепа костно брашно ще спомогне за силното развитие на корените.