Само така е правилно да подготвите двора си за по-студените месеци

С толкова много неща, които трябва да се поддържат в задния двор, наличието на контролен списък под ръка може да направи градинарството много по-лесно. Това може да бъде и чудесен начин да се уверите, че извличате максимума от сезона.

Има много неща за правене в есенната градина . Например, трябва да насочите вниманието си към засаждането на храсти, дървета и многогодишни луковици сега, за да могат да се радват на красотата си по-късно през пролетта. И вместо да ги опаковате в торбички за кошчето за рециклиране, нарязаният материал от резитбата може да се превърне в богат компост , за да дадете нещо на градината. Есента е и чудесно време за събиране на семена и разсадни растения, за да отглеждате колекцията си безплатно.

Есента е толкова натоварен период в градинарския календар, с многобройни есенноцъфтящи многогодишни растения , за които трябва да се грижите, затова сме съставили експертен контролен списък, който да добавите към списъка си със задачи този сезон.

Противно на това, което някои може да си мислят, есента не е сезон на почивка в градината. Има много неща, с които да се занимавате, за да удължите цвета на градината си в началото на есента. Сега е моментът да се заемете с всички тези есенни задачи по поддръжката, така че е разумно да отделите време за основните задачи по-долу.

Освежете моравата си

С наближаването на есента има няколко неща, които можем да направим като част от нашия есенен контролен списък за градинарство, за да поддържаме тревните площи в добро състояние след лятото.

Някои основни задачи за грижа за тревата през есента включват косене на тревата по-късо от обикновено, преди торене на моравата през есента, преди замръзване и по-студено време.

Когато листата започнат да падат, не забравяйте да ги отстраните, за да аерирате моравата си възможно най-бързо, тъй като те ще блокират въздуха и светлината, от които тревата се нуждае, за да оцелее.

Подгответе навеса си за зимата

Есента е времето да проверите нещата, което включва и привеждането на навеса ви в перфектна форма. Определено е подходящ момент да научите как да го защитите от атмосферни влияния, за да се подготвите за предстоящите студени месеци.

След като сте подредили и сте обмислили тези идеи за организация на навеса , използвайте стълба, за да проверите покрива за натрупване на мъх или водорасли. Внимателно ги отстранете и използвайте топла сапунена вода, за да изплакнете покрива и стените на навеса с мека четка.

Важно е да поддържате навеса си водонепроницаем, за да го направите по-малко податлив на повреди от влага.

Ако навесът ви не е бил боядисан напоследък, сега е моментът да научите как да го боядисвате правилно, за да сте сигурни, че е защитен през зимата.

Освежете схемата си за засаждане за есента

С наближаването на края на лятото и началото на нов сезон, може би се чудите какви растения все още можете да добавите към есенната си градина. Добрата новина е, че все още има много засаждане, стига да знаете какво и кога да засадите.

Есента е най-подходящото време от годината за засаждане на много видове издръжливи растения в градината. Това е чудесно време, тъй като почвата е все още топла, плюс това обикновено вали по това време на годината, така че новите корени ще се развият бързо и ще помогнат на растенията ви да се установят.

Можете дори да освежите есенните си саксии , за да внесете сезонен цвят в есенния декор на верандата си - опитайте да добавите някои от най-добрите растения за есенен цвят в двора си.

Започнете да подрязвате храсти и живи плетове

Есента обикновено е ключово време от годината за резитба на храсти, както широколистни, така и вечнозелени . Това ще поддържа храстите здрави и в добра форма. Подрежете растенията сега и това ще ги поддържа здрави през есента и пролетта.

„Широколистните храсти трябва да се подрязват, за да се премахнат обраслите, кръстосани клони и да се осигури добър въздушен поток и място за растеж през пролетта“, обяснява Майкъл Кларк. „Освен това, живият плет трябва да се подрязва последен път през есента, за да се запази формата му през зимата, тъй като растежът ще бъде спрян до пролетта“, добавя той.

Уверете се, че сте избрали правилните основни градински инструменти за работата. В допълнение към най-добрите ножици за клони и градински ножици, можете да използвате електрически тримери, ножици за клони и ръчни триони за по-големи задачи.

Уверете се, че инструментите са остри и без ръжда, и опитайте антибактериален спрей, за да ги дезинфекцирате, за да предотвратите разпространението на болести по растенията. Нашето ръководство за почистване на ножици за подрязване има много съвети, за да поддържате вашите в отлично състояние.

Внимавайте около новите издънки. Ако подрязвате новите издънки през есента, това може да насърчи бърз растеж и тези нежни стъбла няма да имат време да се втвърдят и ще бъдат повредени от замръзване, което може да бъде вредно за вашия храст.