12 октомври 2025, 16:55 часа 229 прочитания 0 коментара
№3 в света надви сънародничка от САЩ и труимфира на престижен турнир в Китай

Американската тенисистка Коко Гоф победи сънародничката си Джесика Пегула с 6:4, 7:5 на финала на турнира по тенис на твърди кортове в Ухан (Китай) с награден фонд 3,65 милиона долара.

21-годишната Гоф се наложи в два сета срещу бившата си партньорка на двойки и завоюва 11-а титла на сингъл и трета на турнири с ранг УТА 1000. Третата в схемата Гоф пласира 4 аса, допусна 8 двойни грешки и реализира 5 от 9 точки за пробив в мача, продължил 1 час и 42 минути.

ОЩЕ: Класата на Новак Джокович блесна дори при унизителната загуба от №204 в света

 

 

Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
Коко Гоф информация 2025
