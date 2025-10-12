№3 в света надви сънародничка от САЩ и труимфира на престижен турнир в Китай

Американската тенисистка Коко Гоф победи сънародничката си Джесика Пегула с 6:4, 7:5 на финала на турнира по тенис на твърди кортове в Ухан (Китай) с награден фонд 3,65 милиона долара.

21-годишната Гоф се наложи в два сета срещу бившата си партньорка на двойки и завоюва 11-а титла на сингъл и трета на турнири с ранг УТА 1000. Третата в схемата Гоф пласира 4 аса, допусна 8 двойни грешки и реализира 5 от 9 точки за пробив в мача, продължил 1 час и 42 минути.

