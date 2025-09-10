Подхранване на цветята с чесън: Кога и как се прави

Със сигурност всеки, който е запален по отглеждането на стайни растения, се е сблъсквал с проблема с появата на малки мушици в саксиите за цветя. Тези досадни насекоми не само дразнят с присъствието си, но могат и да навредят на любимите ви растения. Ето какво да направите, за да предотвратите появата им и да се отървете от вредните насекоми, ако те вече са се заселили във вашите саксии. За целта опитните домакини разчитат на подхранване с чесън.

Чесън за подхранване на стайни цветя

Преди всичко е важно да разберете откъде идват тези мушици. Най-често те попадат в домовете ни със замърсена почва, от улицата през отворени прозорци или с купени от магазина плодове и зеленчуци. Те обичат влажна среда и органични остатъци, така че подгизналата почва и падналите листа на повърхността на почвата са идеални условия за тяхното размножаване. Затова се уверете, че почвата не е преполивана. Ако сте поливали повече от обикновено, разрохкайте почвата след известно време, за да изсъхне по-бързо.

Можете да проверите влажността на почвата, като забодете в нея дървена пръчка (например от сухо растение). Ако по пръчката са останали частици почва, е твърде рано за поливане.

Редовно проверявайте растенията си и отстранявайте падналите листа и цветове. Това е мястото, където най-често се зараждат ларвите на мушиците. Също така, поддържайте саксиите и чинийките под тях чисти. Не позволявайте натрупването на вода в тавите, тъй като това също насърчава размножаването на насекомите.

Ако мушиците вече са се появили, можете да използвате няколко доказани метода. Един от ефективните методи е подхранване на растенията с чесън. Можете да го забиете цяла скилидка в почвата или да го смачкате с чесън и да го разпръснете по повърхността на почвата. Това няма да навреди на самото цвете, но ще изплаши мушиците.

Между другото, друг начин за борба с мушиците е да се опънат стари чорапогащи върху почвата на два слоя. По този начин почвата ще диша свободно, но мушиците няма да имат възможност да снесат яйцата си в нея.

Обикновен пясък може да се използва и като бариера срещу мушици. Изсипете слой пясък с дебелина около сантиметър върху повърхността на почвата. Пясъкът ще попречи на мушиците да снасят яйца в почвата.

