Войната в Украйна:

Засаждане на зимен чесън: 5 стъпки към богата реколта

10 септември 2025, 14:08 часа 0 коментара
Засаждане на зимен чесън: 5 стъпки към богата реколта

Съдържание:

Мечтаете ли за големи, ароматни глави чесън от собствената си градина? Тайната на успеха се крие в няколко стъпки през есента - бъдещата реколта зависи от спазването на 5 правила при засаждането на зимен чесън.

Неправилното място или неадекватната подготовка на почвата могат да провалят всичките ви усилия. Разберете как да избегнете често срещани грешки и да създадете идеални условия за тази капризна култура.

Богатата реколта от чесън започва с правилното есенно засаждане - ето кои са  най-важните етапи.

За гигантски глави от зимен лук и чесън поръсете почвата с това

Избор на място: Къде чесънът расте най-добре

Чесънът е истински поклонник на слънцето. Изберете открито, добре осветено място за лехата без никаква сянка. Избягвайте низини и райони със застояла вода - топящата се и дъждовната вода причиняват гниене на скилидките. Идеалният вариант е повдигната леха на слънчево място.

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Как правилно да съхранявате чесън, за да бъде свеж дълго време

Обърнете специално внимание на сеитбообращението

Никога не засаждайте чесън след лук и самия него - това води до натрупване на болести и вредители. Най-добрите предшественици са: тиквички, краставици, тиква, бобови растения и зеле. Идеалният вариант е зелено торене (горчица, детелина), което подобрява структурата на почвата.

Подготовка на почвата: създаване на идеални условия

Започнете подготовката 2-3 седмици преди засаждането. Изкопайте почвата на дълбочина на лопата (20-25 см), като внимателно отстраните всички корени на плевелите. Чесънът предпочита рохкава, плодородна почва с неутрална киселинност.

За дезоксидация добавете доломитово брашно (300-400 г/м²) или тебешир (200-300 г/м²). Подобрете алкалните почви с високопланински торф (10 л/м²). Не забравяйте да добавите торове на 1 м²: хумус или компост - 1 кофа; суперфосфат - 40-50 гр; калиев сулфат - 25-30 гр.

Накисване на скилидките преди засаждане

Непременно направете това - накиснете ги за 30 минути в разтвор на калиев перманганат или Фитоспорин, за да ги предпазите от гъбични заболявания.

Как да подготвите леха с чесън за засаждане

Засаждане: основните правила за успех

Засадете чесъна 3-4 седмици преди последните слани. Дълбочината на засаждане е 2 скилидки височина. Поддържайте разстоянието между скилидките 10-15 см, между редовете - 20-25 см. След засаждането мулчирайте лехата с торф или компост със слой от 2-3 см.

Често задавани въпроси

Възможно ли е да се засажда чесън след картофи?

Не се препоръчва - тези култури имат често срещани болести (фузариум, нематода). По-добре е да се избере леха след тикви или бобови растения.

Какво да направите, ако почвата е много тежка?

Добавете речен пясък (1 кофа/м²) и торф. Направете високи лехи - това ще подобри дренажа и ще затопли почвата през пролетта.

Чесънът няма да покълне до следващото лято - трябва ви само малко сол

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Таня Станоева
Таня Станоева Отговорен редактор
чесън засаждане
Още от Градинарство
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес