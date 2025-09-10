Засаждане на зимен чесън: 5 стъпки към богата реколта

Мечтаете ли за големи, ароматни глави чесън от собствената си градина? Тайната на успеха се крие в няколко стъпки през есента - бъдещата реколта зависи от спазването на 5 правила при засаждането на зимен чесън.

Неправилното място или неадекватната подготовка на почвата могат да провалят всичките ви усилия. Разберете как да избегнете често срещани грешки и да създадете идеални условия за тази капризна култура.

Богатата реколта от чесън започва с правилното есенно засаждане - ето кои са най-важните етапи.

Избор на място: Къде чесънът расте най-добре

Чесънът е истински поклонник на слънцето. Изберете открито, добре осветено място за лехата без никаква сянка. Избягвайте низини и райони със застояла вода - топящата се и дъждовната вода причиняват гниене на скилидките. Идеалният вариант е повдигната леха на слънчево място.

Обърнете специално внимание на сеитбообращението

Никога не засаждайте чесън след лук и самия него - това води до натрупване на болести и вредители. Най-добрите предшественици са: тиквички, краставици, тиква, бобови растения и зеле. Идеалният вариант е зелено торене (горчица, детелина), което подобрява структурата на почвата.

Подготовка на почвата: създаване на идеални условия

Започнете подготовката 2-3 седмици преди засаждането. Изкопайте почвата на дълбочина на лопата (20-25 см), като внимателно отстраните всички корени на плевелите. Чесънът предпочита рохкава, плодородна почва с неутрална киселинност.

За дезоксидация добавете доломитово брашно (300-400 г/м²) или тебешир (200-300 г/м²). Подобрете алкалните почви с високопланински торф (10 л/м²). Не забравяйте да добавите торове на 1 м²: хумус или компост - 1 кофа; суперфосфат - 40-50 гр; калиев сулфат - 25-30 гр.

Накисване на скилидките преди засаждане

Непременно направете това - накиснете ги за 30 минути в разтвор на калиев перманганат или Фитоспорин, за да ги предпазите от гъбични заболявания.

Засаждане: основните правила за успех

Засадете чесъна 3-4 седмици преди последните слани. Дълбочината на засаждане е 2 скилидки височина. Поддържайте разстоянието между скилидките 10-15 см, между редовете - 20-25 см. След засаждането мулчирайте лехата с торф или компост със слой от 2-3 см.

Често задавани въпроси

Възможно ли е да се засажда чесън след картофи?

Не се препоръчва - тези култури имат често срещани болести (фузариум, нематода). По-добре е да се избере леха след тикви или бобови растения.

Какво да направите, ако почвата е много тежка?

Добавете речен пясък (1 кофа/м²) и торф. Направете високи лехи - това ще подобри дренажа и ще затопли почвата през пролетта.

