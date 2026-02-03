Досиетата "Епстийн", връзката с Путин и тайните служби: Говори Елена Поптодорова

"От септември 2011 г. е показан имейл, в който се договаря среща на Епстийн с Путин. Има и втори такъв имейл от 2014 г., където отново се договаря такава среща със съоснователя на LinkedIn и Путин", каза в сутрешния блок на бТВ Елена Поптодорова, бивш посланик в САЩ и вицепрезидент на Атлантическия клуб във връзка с американската афера "Епстийн". Тя обясни и каква е руската връзка с досиетата "Епстийн", отчитайки, че се говори за връзка между Епстийн и руската организирана престъпност, доколкото доставката на "млада плът" става през организираната престъпност.

Връзката със службите

Поптодорова обърна внимание на друга важна връзка освен тази с модните къщи. Според нея става въпрос за дъщерята на словашки магнат, който е свързан с най-малко три разузнавания: Мосад, Ми-6 и КГБ. ОЩЕ: Досиетата Епстийн: Нови скандални твърдения за Доналд Тръмп в поредна порция разсекретени документи

Най-много ще са имената от САЩ

Поптодорова смята, че най-много имена ще излязат от САЩ. "Излязоха и снимки на Бил Клинтън там, не само негови, на английския принц Андрю. Това са само примери, това е мащабна операция, която ще въвлече много повече имена още", смята още Поптодорова.

Попитана къде е американският президент в цялата история, тя смята, че той няма как да отсъства, защото има приятелски отношения с Джефри Епстийн.

"Във всички случаи те се познават, няма как, те се движат в общ социален кръг, на милиардерите, на богаташите. Тази среда, в която си устройват различни забавления", добави още Поптодорова.

Защо беше намесена и България?

Елена Поптодорова добави, че става въпрос за 3 млн. страници и 1800 снимки и 1200 видеозаписа и остават поне още толкова.

"Ние извеждаме България в нашия разговор, но това е световна картина в крайна сметка. За мен това е вулканичен ефект, дори не земетръсен, а вулканичен. Тази лава ще тече и ще залива много време напред различни държави и правителства", смята Попдоторова.

"Има един термин, който е специално измислен за казуси като този нарича се "медена мухоловка". Тази сценография се измисля, за да могат да бъдат привличани хора с влияние и позиции. Не е изненада, че България попада в списъка от държави. Засега нямаме засегнати управляващи лица. Това вероятно се дължи на дългите години на нетолкова близки отношения със САЩ", смята Поптодорова. ОЩЕ: Сводничество и секс експлоатация: Българска следа в досиетата "Епстийн"