"Студът ни близна": Проф. Георги Рачев с добра новина за времето

Чак пък такъв страшен студ, че децата да не ходят на училище, не е. Поледицата е по-страшна. Очаквах в София да е много студено. Силистра, Русе и Кнежа е минус 10 градуса. Прогнозата се сбъдна на 100%. Близна ни студа и от днес започва едно затопляне. В четвъртък идва циклон, който ще донесе сериозни валежи и там където снегът не се е разтопил, ще има поледици. Хубавото е, че язовирите се напълниха. От четвъртък се очакват над 10 градуса. Тази прогноза за времето направи синоптикът на bTV проф. Георги Рачев.

По думите му се очаква февруари да е топъл. "Но може и да е много студен. Това е месецът с най-голям дисонанс", каза той.

Времето днес

Минимални температури ще бъдат между минус 10 и минус 5 градуса, на места в Северна България и високите полета на Западна – до минус 14 градуса, в крайните югозападни части от страната – до 0 градуса, в София – около минус 8 градуса.

В по-голямата част от страната и максималните температури ще останат отрицателни – от минус 5 до минус 1 градуса, в София – около 0 градуса, в Югозападна България – до 7 градуса.

През следващите дни температурите ще се повишават, но ще има и райони с мъгли, където дневните температури ще остават отрицателни.