Войната в Украйна:

"Студът ни близна": Проф. Георги Рачев с добра новина за времето

03 февруари 2026, 07:50 часа 339 прочитания 0 коментара
"Студът ни близна": Проф. Георги Рачев с добра новина за времето

Чак пък такъв страшен студ, че децата да не ходят на училище, не е.  Поледицата е по-страшна. Очаквах в София да е много студено. Силистра, Русе и Кнежа е минус 10 градуса. Прогнозата се сбъдна на 100%. Близна ни студа и от днес започва едно затопляне. В четвъртък идва циклон, който ще донесе сериозни валежи и там където снегът не се е разтопил, ще има поледици. Хубавото е, че язовирите се напълниха. От четвъртък се очакват над 10 градуса. Тази прогноза за времето направи синоптикът на bTV проф. Георги Рачев.

ОЩЕ: Арктически студ: Предупреждение за опасно време във вторник

По думите му се очаква февруари да е топъл. "Но може и да е много студен. Това е месецът с най-голям дисонанс", каза той.

Времето днес

Минимални температури ще бъдат между минус 10 и минус 5 градуса, на места в Северна България и високите полета на Западна – до минус 14 градуса, в крайните югозападни части от страната – до 0 градуса, в София – около минус 8 градуса.

ОЩЕ: Седмична прогноза за времето за 2-8 февруари 2026 г.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

В по-голямата част от страната и максималните температури ще останат отрицателни – от минус 5 до минус 1 градуса, в София – около 0 градуса, в Югозападна България – до 7 градуса.

През следващите дни температурите ще се повишават, но ще има и райони с мъгли, където дневните температури ще остават отрицателни.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
дъжд прогноза за времето Георги Рачев затопляне
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес