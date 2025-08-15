Подрежете лавандулата така и ще изпълни градината ви с аромата си

Лавандулата е любима билка заради красивите си лилави цветове и отличителния си аромат. Можете да се насладите на това многогодишно растение като ниска бордюра, жив плет или в контейнери. Но без значение къде го отглеждате, знанието как и кога да подрязвате лавандулата е от съществено значение за здравословния растеж и изобилието от ценните ѝ ароматни листа и цветове.

Хвърлете този отпадък в лавандулата и ще расте като луда

Резитбата е ключова за отглеждането на здрави и пълни с цветове лавандулови растения . Ако не подрязвате растенията редовно, те ще вдървеснеят и ще образуват по-малко ароматни листа и цветове.

Това просто ръководство ще ви помогне да научите как правилно да подрязвате лавандулата за буйни растения, пълни със сладко ухаещи цветове.

Още: Лавандулата ще цъфти до октомври, ако направите това

Ползи от резитбата на лавандула

Има няколко важни предимства от резитбата и знанието как правилно да се реже лавандулата:

Подрязването предотвратява вдървесняването на вашите лавандулови растения.

Поддържа растежа и формата храстовидни и гъсти, а не дългокраки.

Още: Правилото 8-8-8 за резитба на лавандулата през август месец

Това насърчава цъфтежа и дори повторното цъфтене по-късно през сезона.

Подрязването поддържа растението по-здраво като цяло.

Можете да подрязвате резници, за да размножавате лавандулови растения и да разширите градината си безплатно.

Използвайте изрезките от лавандула по същия начин, както обикновена реколта от лавандула . Сложете подрязаните стъбла в сашета и ги сложете в чекмеджетата си за дрехи или кърпи с сладък аромат.

Още: Как правилно да размножавате лавандула

Кога да подрязваме лавандулата

Да знаете кога да подрязвате растенията е от съществено значение, за да получите всички предимства на тази важна градинска задача.

Не подрязвайте през първата година, в която засаждате лавандулата си. Растенията се нуждаят от година растеж, за да вложат енергия в развитието на силни корени. Ако подрежете сега, растенията ще насочат енергията си към нови листа и цветове, което може да отслаби корените им и цялото растение в дългосрочен план.

Започнете да подрязвате лавандуловите растения през втората година, след като са в земята и са се утвърдили напълно. Пролетта е най-подходящото време за подрязване на лавандуловите ви растения. Изчакайте признаци на нов, зелен растеж в основата на растението, преди да го подрежете. Също така, изчакайте да премине всякаква опасност от замръзване

Още: Защо лавандулата е смъртосна за котките?

Можете също така да направите лека резитба след цъфтежа. Това може да доведе до втори цъфтеж през същия вегетационен период. Избягвайте обаче резитбата твърде късно през сезона – обикновено не след август.

Когато подрязвате лавандула, е важно да започнете с остри и чисти ножици за клони.

Премахнете всички мъртви, повредени или болни клони, за да поддържате цялостното здраве и външен вид на растението. Можете да правите този вид резитба по всяко време на годината, тъй като правите отрезки, за да почистите и поддържате лавандулата си здрава.

Как пепелта помага за пищен цъфтеж на лавандулата?

Подрежете здравите стъбла и клони с около една трета. Това ще принуди лавандулата да създаде нови и по-големи издънки, което не само ще предотврати вдървесняването ѝ, но и ще помогне за увеличаване на количеството лавандула, налично за реколтата по-късно през сезона.

Още: Тези 3 стъпки превръщат всяка лавандула в цветен шедьовър

Не подрязвайте растенията чак до вдървесната им част. Те няма да пораснат добре след толкова сериозно подрязване. Следвайте правилото за една трета или се уверете, че останалите стъбла са с дължина поне 10-15 см след подрязването.