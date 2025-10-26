Подрязване на катерливи рози през есента: Най-добрият начин да защитите храста преди зимата

Защо не трябва да чакате до пролетта?

Кога е най-подходящото време за подрязване на катерливи рози?

Катерливите рози в градината са невероятно красиви и издръжливи. Дори през октомври те могат да се увиват около перголи и да се катерят по стени. Ако искате този ефект да се повтори през следващата година, планирайте да подрежете храстите си. Есента е идеалното време да поддържате формата и състоянието на вашите рози, преди да дойдат сланите.

Най-доброто време за подрязване на катерливи рози е късна есен или ранна зима, след като растението е приключило с цъфтежа и е в латентно състояние. В българските условия е най-добре да се подрязват от края на октомври до средата на ноември, преди да настъпят силни слани.

Защо не трябва да чакате до пролетта?

- Есенната резитба ви позволява да подредите храста след цъфтежа

- помага за предпазване на леторастите от замръзване

- намалява риска от повреди от вятър и сняг

- стимулира растението към енергичен растеж през следващия сезон

Младите рози, засадени тази година, трябва да се подрязват внимателно - само чрез скъсяване на върховете и премахване на всички леторасти, които са твърде тънки или слаби. Прекалено силното подрязване може да попречи на развитието им.

Подрязване на катерливи рози през есента стъпка по стъпка

Катерливите рози не са самоподдържащи се – те изискват опори, телчета или перголи, към които са привързани издънките им. Следователно, подрязването трябва да се комбинира с оформяне и подреждане на конструкцията.

Стъпка 1. Подготовка и оценка на състоянието на храста

Преди подрязване отстранете падналите листа и внимателно огледайте растението. Обърнете внимание на:

-мъртви, болни или повредени издънки – те трябва да се отрежат в основата

- стари, удебелени клони, които не са цъфтяли миналия сезон

- прекалено гъсти части на храста – за по-добра циркулация на въздуха, отстранете някои от издънките

Също така е добра идея да огледате опорите и да смените или поправите канапите и телчетата.

Стъпка 2. Скъсяване на цъфтящите клони

Подрежете всички клони, които са цъфтяли тази година, с около две трети от дължината им. Скъсяването им ще насърчи храста да произведе нов растеж, който ще цъфти през следващия сезон. Оставете само силни, здрави участъци с добре развити пъпки.

Стъпка 3. Оформяне на основните пъпки

Най-важните скелетни пъпки, които формират структурата на розата, не трябва да се подрязват прекалено много. Скъсете върховете им само с 20-30 см и след това ги разперете възможно най-хоризонтално или под лек ъгъл върху опора. Хоризонталните пъпки насърчават образуването на множество странични пъпки и увеличават броя на цветовете.

Стъпка 4. Връзване и подреждане

Завържете новите, дълги издънки към конструкцията с мек канап или специална градинска лента. Опитайте се да ги разперете, така че да запълнят пространството равномерно.

Стъпка 5. Подмладяваща резитба (на всеки няколко години)

На всеки 3-4 години е добра идея да се извършва подмладяваща резитба. Това включва изрязване на 1-2 от най-старите, удебелени издънки на нивото на земята. Това позволява на храста да се обнови и да произведе нов, силен растеж от основата.

Как да предпазим катерливите рози преди зимата?

След резитбата идва решаващата стъпка – защитата на растенията от слана и вятър. Катерливите рози са доста издръжливи, но техните издънки, особено младите, могат да замръзнат. Правилно извършената защита им позволява да преживеят зимата без повреди.

1. Ограждане на основата

В основата на храста създайте 20-30 см могила от почва, компост или кора. Тази могила предпазва долните пъпки и кореновата шийка от замръзване. Вместо почва можете да използвате смес от торф и пясък.

2. Покриване с клонки или агротекстил

Дългите издънки, останали на опорите, могат да бъдат покрити с лек бял агротекстил. В райони, по-изложени на вятър и слана, увиването на издънките със сламени рогозки или иглолистни клонки също е подходящо. Не използвайте обаче пластмасово фолио – това ограничава въздушния поток и може да доведе до гниене на издънките.

3. Защита на основата на опората

Често пренебрегван елемент – метални или дървени опори. Те трябва да бъдат защитени, тъй като могат да се напукат или да ръждясат, когато са изложени на влажна почва и слана. Добро решение е леко да ги покриете с компост или със слама там, където докосват земята.

4. Премахване на покритията през пролетта

В началото на пролетта, след като рискът от силни слани отмине (обикновено през март), постепенно премахнете покритията, за да може растението да се проветри и да започне да расте. Прекалено дългото задържане на покритието може да доведе до изгаряне на издънките.