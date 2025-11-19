Повечето градинари пропускат тези важни задачи преди зимата

През ноември градинарската година е към своя край и първите слани са на хоризонта. За да избегнете неприятни изненади, е подходящ момент да започнете да мислите за зимна защита и да вземете необходимите предпазни мерки. Късната есен е подходящо време и за засаждане на някои видове храсти и за извършване на някои резитби в градината.

Подрязване на овощни дървета

Есенноплодните малини като „Himbo Top“ или „Aroma Queen“ стават все по-популярни: те плододават не само на пръчките от предходната година, но и на новите. Веднага след прибиране на реколтата през ноември, отрежете всички пръчки близо до земята – това помага за намаляване на риска от мана по пръчката.

Професионален съвет: Оставете няколко отрязани пръчки в лехата, за да могат полезните насекоми да се заселят върху тях.

По-старите боровинкови храсти се нуждаят от подмладяваща резитба през есента, за да се гарантира, че ще продължат да произвеждат изобилие от ароматни плодове. Отстранете всички странични издънки, които се кръстосват или трият един в друг, както и всички клони, растящи в центъра на храста.

Храстите от бъз в градината също трябва да се проредят сега. За добър добив на плодове е най-добре да премахнете всички плодоносни клонки през есента и да оставите само около десет млади пръчки на храст за следващата година.

Засаждане на декоративни храсти и храсти за жив плет

Стига да няма силни слани, ноември е все още добър месец за засаждане на здрави, с голи корени и с форма на топка декоративни храсти, като например фикус или форзиция. Умерените температури и достатъчното количество валежи насърчават развитието на корените, което позволява на растенията да започнат новия сезон с преднина.

Освен широколистни цъфтящи храсти, рози с голи корени и малки дървета, много разсадници вече предлагат и широколистни растения за жив плет, като габър или бук. За да сте сигурни, че живият плет бързо ще стане гъст, подрежете енергично всички издънки след засаждането. Освен това, можете да засадите и луковици на цветя за следващата пролет този месец.

Защитете чувствителните растения

Повечето градински растения са издръжливи и изискват най-много слой есенни листа или мулч за зимна защита. Някои видове обаче се нуждаят от повече работа. Чувствителните луковични и грудкови растения като далиите се изкопават след първите леки слани и презимуват на място, защитено от замръзване. За целта отрежете всички стъбла на ширината на една шепа над земята, изкопайте грудките и ги поставете в кутии със слой пясък.

Идеалното зимно помещение е тъмно, сухо помещение с температури около пет градуса по Целзий. Сред декоративните треви пампасната трева е особено чувствителна. За да я предпазите от зимната влага, завържете листата заедно на кичур в сух есенен ден, като работите отдолу нагоре.

Дори храстите и многогодишните растения, които не са напълно устойчиви на замръзване, трябва да бъдат предпазени от ниски температури и пряка слънчева светлина като предпазна мярка. За да се предотвратят напуквания от замръзване при младите овощни дървета, стволовете се боядисват в бяло: светлият цвят отразява слънчевата светлина и по този начин предотвратява прегряването на кората.

Розите, особено на присадените места, се нуждаят от защита: насипете почва с височина 15 до 20 сантиметра около кореновата област и я покрийте с клони. При стандартните рози увийте короната с руно или зебло.

