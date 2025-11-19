Защо старите градинари "засаждат" пластмасови вилици в градина

Ако отглеждате култури в градина, това е доказан начин да предотвратите унищожаването на растенията ви от вредители

Зимните месеци могат да бъдат особено трудни за градината и растенията, така че те се нуждаят от допълнителна защита, за да преживеят безопасно студа. Ниските температури, сланата и вятърът могат лесно да повредят дори най-издръжливите видове, поради което навременната подготовка на градината е от съществено значение. Ето защо експертите са открили трик, който може да изглежда малко необичаен, но всъщност ще бъде полезен за тези, които отглеждат някои култури. Защитата на растенията от вредители може да бъде един от най-предизвикателните аспекти на градинарството, защото е нещо, което не можете напълно да контролирате.

Полезни същества, които са привлечени от купчините листа във вашия двор

Има обаче начини да възпрете нежеланите гости да влязат във вашите градини и този метод включва просто пластмасови вилици.

Поставянето на пластмасови вилици в градинската почва може да помогне за предотвратяване на вредители , включително мишки, катерици и лисици, да достигнат до посевите ви през зимата и да ги унищожат. Според уебсайта Ideal Home, пластмасовите прибори създават физическа бариера около растенията , което прави неудобно за някои вредители да се приближават до растенията, така че те избягват тази зона, пише Daily Express.

„Меките вредители като охлювите могат да бъдат отблъснати от заострената повърхност, която пластмасовите вили ще създадат, когато се забият в земята. За да бъдат вилиците ефективни в отблъскването на по-малките вредители, те трябва да бъдат поставени близо една до друга, създавайки физическа бариера, която ще им бъде трудно да заобиколят. Вилиците трябва да се поставят на разстояние приблизително 5 сантиметра и да се използват, за да обградят особено чувствителни растения, като например млади разсади, които охлювите могат да унищожат, ако ги намерят“, обясни Луси Брадли, специалист по градини и оранжерии в Easy Garden Irrigation.

Ако искате да отблъснете по-големи вредители като котки и катерици, тогава трябва да поставите вилиците на разстояние около 7,5 см . „Това би трябвало да попречи на тези по-малки бозайници да достигнат до вашите растения и да ровят в почвата, както и да достигнат до растения, които биха могли да повредят. Някои животни могат да бъдат отблъснати и от външния вид на самото „оборудване“, тъй като отраженията, причинени от лъскавите пластмасови вили, могат да отблъснат птиците “, обяснява Брадли.

Освен че е ефикасен, този метод е полезен и защото използва повторно предмети, които иначе биха се озовали в кошчето. Бъдете внимателни, тъй като дългосрочната употреба може да доведе до попадане на микропластмаси в почвата, така че тази техника може да е по-ефективна като краткосрочно решение.