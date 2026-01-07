Правилно лечение на луковици от зюмбюл: Ръководство стъпка по стъпка

Цъфнали ли са ви луковици от зюмбюл? Не ги изхвърляйте! Правилното третиране ги запазва за нов цъфтеж. Тези луковици, пълни с потенциал, могат да избухнат отново в аромат с правилните стъпки, което ще доведе до пролетно сияние, което се усеща като подарък.

Зюмбюлите ще цъфтят необичайно дълго време: просто се грижите правилно за тях

Сушенето на луковиците на зюмбюлите е лесно, след като процесът се усвои, и е част от добрата грижа за зюмбюла . Кога да изкопаете луковиците на зюмбюлите обаче е важно. Ако не успеете, те няма да цъфтят. Но следвайте няколко прости стъпки в правилния ред и тези ярки цветове могат да озарят следващия сезон.

Какво е втвърдяване и защо е важно?

Сушенето на луковиците на зюмбюлите е процес на изсушаването им и подготовката им за период на покой, след като приключат с цъфтежа си за годината. Това е малко като да ги приберете за дълга дрямка, за да се презаредят за следващата година. Трябва ли луковиците на зюмбюлите да се изваждат? Да, изваждането и сушенето им помага да съхранят енергия за още едно цветно представление. Този сладък аромат на цъфтеж прави усилието заслужаващо си.

Кога и защо да се обработват луковиците на зюмбюла

Изхвърлянето на луковици от зюмбюли е загуба на време – много от тях могат да цъфтят отново с правилно третиране.

Здравите, изсъхнали луковици имат шанс за още един сезон с ярки цветове. Този шанс за повече цветове дава малко надежда.

Луковиците са приключили с цъфтежа ? Те ще започнат да преминават в режим на покой след като прецъфтят, независимо дали в саксии или в градински лехи. Венчелистчетата ще започнат да окапват, а листата ще пожълтяват или кафяват – това ще бъде знакът да започнете втвърдяването. Не забравяйте обаче да отложите подрязването на листата; те захранват луковицата за цветята през следващата година.

Стъпка по стъпка: Как да излекуваме луковици от зюмбюл

Оставете листата да отмират по естествен път – Зюмбюлите са приключили с цъфтежа? Ще искате да оставите листата им да пожълтяват и покафеняват сами, което отнема около 6-8 седмици след като цветовете увехнат. Прекалено ранното им отрязване лишава луковицата от енергията, от която се нуждае за бъдещ цъфтеж. Просто продължавайте да поливате леко, докато листата изсъхнат напълно. Този сбръчкан вид означава, че луковицата е готова да бъде извадена.

Извадете луковиците – Готови ли сте да извадите луковиците? Изчакайте, докато листата станат напълно кафяви , обикновено в края на пролетта или началото на лятото за градинските растения. Внимателно ги повдигнете с градинска вила – не ги режете. За стайни луковици, принудени да се отглеждат ампутирани, ги изваждайте внимателно от саксиите.

Почистване на луковиците – Не забравяйте да избършете всички замърсявания с мека кърпа или с ръце. Пропуснете накисването – водата носи мухъл. Отстранете мъртвите листа и корени, като запазите гладката кора на луковицата непокътната. Почистената луковица е готова за цъфтеж през новия сезон.

Изсушете (втвърдете) луковиците – Поставете луковиците си навън. Те ще оценят топло и проветриво място, като сух таван или гараж. Стремете се да ги държите на 21–27°C за около 2–3 седмици. Обръщайте ги леко на всеки няколко дни, за да сте сигурни, че изсъхват равномерно. Също така, избягвайте влажни места, защото мухълът е истински кошмар. Хрупкавата обвивка на луковицата показва, че е втвърдена и готова за съхранение.

Съхранение на изсушени луковици от зюмбюл

Луковиците са изсъхнали и са се вкоренили? Ще е добре да ги пъхнете в дишаща торбичка

Приберете ги на хладно и сухо място при 4–10°C, може би в изба или хладилник. Не забравяйте обаче да избягвате плодове – етиленът може да съсипе луковиците ви. Етикетирайте ги всички по цвят за идеи за презасаждане. Пазете от влагата – гниенето е убиец. Слабият аромат на луковиците подсказва за цъфтеж през следващата година.