Причини за цъфтежа на ревен и защо трябва да го отрежете веднага щом се появи

Ако някога сте се натъквали на цвете, докато отглеждате ревен в градината , първият ви въпрос вероятно е бил: „Защо цъфти моят ревен?“. Ще разгледаме някои от най-често срещаните причини за това и какво да правим, както и ще се задълбочим във важния въпрос: „Трябва ли да оставя ревена си да цъфти?“.

Как изглеждат цветовете на ревен?

Ако откриете, че вашият ревен цъфти, това е смела гледка. Тези пролетни градински класики са красиви ядливи растения, които добавят интерес към цветните лехи , както и вкусен тръпчив вкус както на сладки, така и на солени ястия. Цветовете на ревен се появяват през пролетта, след като растението достигне зрялост. Те се появяват на върха на дълги стъбла, които са по-дълги от ядливите стъбла и приличат на розово оцветени, деформирани карфиоли.

С развитието на цветните гроздове те се превръщат в големи кремави метлици, които наподобяват огромни цветове на астилба . Въпреки че са доста привлекателни, ако отглеждате и берете ревен за ядене, най-добре е да отстраните цвета с ножици

Когато растението ревен цъфти, това е известно като „стрейтиране“ . Стрийтирането се наблюдава при много растения, като например тези от семейство Кръстоцветни или листни зеленчуци като спанак. Стрийтирането на кориандъра е друг често срещан проблем в ядливата градина.

Защо цъфти моят ревен?

Цветовете са нормална част от жизнения цикъл на растението. Те сигнализират за опита на растението да се размножава, тъй като цветовете носят семена. Но разрастването може да показва и потенциални проблеми.

Важно е да разберете защо вашият ревен цъфти, за да сте сигурни, че е здрав и ще продължи да ви дава вкусна пролетна реколта всяка година. Ето някои от най-честите причини, поради които ревенът цъфти:

Растенията трябва да достигнат определена зрялост, за да се размножават чрез семена. За растението ревен тази зрялост настъпва няколко години след засаждането му. Колкото по-старо е растението ревен, толкова по-вероятно е ревенът да цъфти и да даде семена.

Ревенът може да живее от 10 до 20 години, произвеждайки вкусно кисели стъбла, идеални за задушаване, пайове и сладка в продължение на много пролети. Цъфтежът и образуването на семена при зрелите растения ревен е нормална част от жизнения цикъл на растението.

В много случаи по-старите растения просто трябва да бъдат подмладени чрез делене, за да се предотврати цъфтежът. Ревенът се представя най-добре, когато се дели на всеки 5 до 10 години. Ако обаче имате по-младо растение ревен, което цъфти, това понякога е признак за екологичен или културен проблем.

Някои сортове ревен цъфтят повече от други. Стари сортове като „MacDonald“ и „Victoria“ дават много семенни стъбла, докато по-модерните сортове като „Valentine“ и „Canada Red“ цъфтят по-рядко.

Ако сортът ревен във вашата градина има склонност да цъфти, помислете за замяната му с такъв, който бавно цъфти, като „Ruby Queen“ или един от следните сортове:

„Сътън“

„Шампанско“

„Червено шампанско“

„Гласкинс Перпетюъл“

„Рубинено червено джудже“

„Ривърсайд Гигант“

Стресът може също да принуди ревен да цъфти. Стресът може да се прояви под формата на липса на вода, вредители, гъбички, липса на хранителни вещества или щети от животни. Всичко, което кара растението да се чувства застрашено, може да го накара да започне да цъфти и да се опита да се размножи. Това е естествена еволюционна защита и начин да се помогне на определен растителен вид да продължи да расте.

Дайте на вашите растения ревен всичко необходимо, за да растат успешно. Поливайте растенията в основата им на всеки седем до десет дни при липса на дъжд. През пролетта подхранвайте ревена с балансиран гранулиран тор 10-10-10. Обработете повърхността на почвата около растенията ревен, за да предотвратите конкуренцията от плевели. Дръжте гладните животни далеч с ограда и предпазвайте от вредители с естествен спрей против вредители.