Най-лошите грешки, които трябва да се избягват при резитба на растения

Подрязването на растения може да изглежда като обезсърчителна задача, ако не сте сигурни колко да подрежете или кога да направите разрезите, за да укротите нестабилния растеж на растенията . Най-лошите грешки при подрязването могат да причинят ненужен стрес за растенията и да доведат до грозна бъркотия. Повечето дървета, храсти и други растения с дървесен растеж обаче са устойчиви и често се възстановяват след неуспешна работа по подрязването. Но ако избягвате следния списък с често срещани грешки при подрязването на растения и получите съвети за по- добър начин за подрязване , целият ви ландшафт ще се възползва.

Февруари е пиково време за резитба на тези растения

1. Подрязване на развиващите се цветни или плодни пъпки

Отрязването на развиващите се пъпки е може би най-често срещаната грешка, която хората правят при резитба на цъфтящи дървета и храсти . Това не вреди на растението в дългосрочен план, но резултатите са видими през целия вегетационен период. Растенията образуват цветни и плодни пъпки по различно време през годината. Някои растения, които цъфтят в началото на пролетта, като например някои видове хортензии , образуват цветните си пъпки предходното лято. Подрязването на такава хортензия в началото на пролетта премахва скоро отварящите се цветни пъпки. Други цъфтящи храсти образуват цветни пъпки през пролетта за цветове през лятото и есента.

Още: Пролетно цъфтящи растения, които виреят от февруарска резитба

По-добър подход: Ето едно общо ръководство: Ако едно дърво или храст цъфти през пролетта или началото на лятото, вероятно то образува цветни пъпки през предишния вегетационен период. Изчакайте с резитбата на пролетно- и летно цъфтящи растения, докато те прецъфтят. Ако едно растение цъфти в средата на лятото или есента , вероятно то образува цветни пъпки през текущия вегетационен период и може да бъде подрязано в началото на пролетта. Изключение от това ръководство правят овощните дървета . Въпреки че цъфтят през пролетта, повечето овощни дървета трябва да се подрязват в края на зимата.

2. Премахване на твърде много растеж наведнъж

Изкушаващо е да се подстриже основно силно обрасло дърво или храст с една резитба . Желанието да се приведе растението в правилната форма, да се слее с околния пейзаж и да се завърши работата, може да доведе до премахване на твърде много растеж наведнъж. Буйният зелен растеж поддържа клоновата и кореновата система на растението. Драстичното намаляване на произвеждащия храна зелен растеж се отразява неблагоприятно на всички части на растението. Прекомерната резитба може да доведе до смъртта на растението.

Подрежете боровинките ето така през зимата, за да берете с кошници през лятото

По-добър подход: Когато подрязвате обрасло дърво или храст, никога не отстранявайте повече от една трета от масата на растението по време на вегетационен период. Подрязвайте силно обрасли растения в продължение на три години.

Още: Храсти, които трябва да подрежете преди края на зимата

3. Подрязване на растение за намаляване на височината

Подрязването на дърветата никога не е подходящ начин за подрязване и рядко е добър избор за намаляване на размера на големи храсти. Безразборното отрязване на големи клони, за да се намали дължината им, води до появата на множество нови стъбла от пъпките точно под отреза. Новият растеж обикновено е слабо прикрепен към дървото и скоро се превръща в опасност, тъй като всеки клон набира размер и е все по-податлив на повреди.

Кои овошки и храсти се подрязват през февруари? Бъдете внимателни, за да не останете без реколта!

По-добър подход: Намалете размера на дърво или храст, като умишлено отрежете клоните до съседния клон в случай на дърво или до нивото на земята за храсти. Друг метод за намаляване на размера на дърво е да отрежете твърде дълъг клон до страничен клон, който е от една трета до половината от диаметъра на клона, който отстранявате. Този страничен клон скоро поема ролята на отстранения клон, осигурявайки здравословен растеж.